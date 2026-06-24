Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шотландия срещу историята: може ли Бразилия най-сетне да бъде повален? Развръзката в Група 3!

Шотландия е на прага на нещо, което никога не е постигала – класиране за елиминациите на световно първенство. За да направи следващата крачка обаче, тимът на Стив Кларк трябва да се изправи срещу един от най-неудобните си съперници - 5-кратния световен шампион Бразилия.

Последен тест преди елиминациите Снимка: Reuters

След победа над Хаити и минимална загуба от Мароко, шотландците все още държат съдбата си в свои ръце. Дори точка срещу Бразилия може да се окаже достатъчна за историческо класиране напред.

Опитът е едно от най-силните оръжия на Шотландия. Стартовият състав срещу Мароко събра впечатляващите 609 мача с националната фланелка - рекорд в историята на страната.

Снимка: Reuters

Бразилия гони нова титла

„Селесао“ пристигна на Мондиал 2026 като един от големите фаворити и вече оглавява групата след равенство с Мароко и убедителна победа с 3:0 над Хаити.

Успехът срещу карибския тим имаше и историческа стойност - Бразилия достигна 241 гола на световни първенства и излезе еднолично начело във вечната класация по отбелязани попадения на Мондиали.

Снимка: Reuters

Карло Анчелоти разчита предимно на опитни играчи, но новото поколение също напомня за себе си. Младите Раян и Ендрик записаха имената си в историята като най-младите бразилци на световно първенство от повече от половин век насам.

Всичко минава през Винисиус

При отсъствието на контузения Рафиня, основните надежди на бразилците са свързани с Винисиус Жуниор. Звездата е участвал в шест гола в последните си пет мача за националния отбор и вече има две попадения на турнира.

Не е изключено минути да получи и Неймар, който се завърна след проблеми с физическото състояние. Любопитното е, че първият му дубъл с екипа на Бразилия идва именно срещу Шотландия преди 15 години.

Тежката история

Снимка: Reuters

Историята категорично е на страната на Бразилия. Шотландците никога не са побеждавали южноамерикански съперник на световно първенство, а срещу „Селесао“ нямат нито един успех в десет официални и приятелски мача.

Двата отбора са се срещали четири пъти на Мондиали, като след нулевото равенство през 1974 година Бразилия печели следващите три сблъсъка.

Снимка: Reuters

Сега Шотландия има шанс да напише най-славната страница в своята футболна история. Въпросът е дали тя ще дойде срещу един от най-великите отбори, които играта познава.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.