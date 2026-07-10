Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ще успее ли Белгия да развали прокобата срещу Испания? Белгия няма победа над Испания в 11 поредни мача Снимка: Getty Images

Испания и Белгия се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите четвъртфинали на Мондиал 2026.

На пръв поглед фаворитът изглежда ясен, но белгийците пристигат в Лос Анджелис в най-добрата си форма от началото на турнира.

На миналото световно двата отбора разочароваха с представянето си, но сега целта им е ясна - достигане до финала.

Белгия най-после намери ритъма

След колеблив старт „червените дяволи“ изглеждат преобразени. Тимът на Руди Гарсия първо направи впечатляващ обрат срещу Сенегал, а след това разгроми домакина САЩ с 4:1 и показа, че атаката му започва да работи на пълни обороти.

Снимка: Getty Images

Шарл де Кетеларе блести с два гола срещу американците, а Ромелу Лукаку отново се разписа като резерва. Нападателят вече има три попадения на Мондиала, въпреки че все още не е започвал като титуляр в елиминациите – впечатляваща ефективност, която може да се окаже решаваща.

Стената, наречена Испания

Ако има отбор, който изглежда почти безгрешен на Мондиал 2026, това е Испания. След минималния успех над Португалия „Ла Фурия Роха“ записа шести пореден мач без допуснат гол – абсолютен рекорд в историята на световните първенства.

Снимка: Reuters

Испанците не са вадили топката от мрежата си повече от десет часа игрово време, а защитата им допуска средно едва 0.30 очаквани гола на мач – най-доброто дефанзивно представяне, регистрирано някога на Мондиал.

Младост и класа

Докато Ламин Ямал продължава да впечатлява с дрибъла и увереността си въпреки крехката си възраст, Родри дирижира играта с прецизност, която превръща Испания в един от най-компактните отбори на турнира.

Снимка: Reuters

Победният гол срещу Португалия пък дойде от Микел Мерино в последните секунди – още едно доказателство, че този отбор умее да печели дори когато не доминира напълно.

Историята не е на страната на Белгия

Белгийците имат един хубав спомен – елиминирането на Испания след дузпи на Мондиал 1986. Оттогава обаче балансът е категорично в полза на иберийците.

Снимка: Getty Images

„Ла Фурия Роха“ няма загуба от Белгия в последните 11 мача, като е спечелила девет от тях. Още по-впечатляващо е, че последните пет срещи завършиха с общ резултат 13:1 в полза на Испания.

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