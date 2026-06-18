Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандал с любовници на Мондиал 2026: Бразилия дава обяснения! Президентът Самир Ксауд под обстрел от местно издание

Драма с любовен характер тресе бразилската футболна централа. И този път никой от футболистите не е виновен!

Главната роля е на самия президент на федерацията 42-годишния Самир Ксауд, който застана на поста през март 2025 г. Оказва се, че заедно с него на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико са и съпругата му, както и дама, която от сайта "Leodias" определя като "близка до него"

След тежки обвинения, че Ксауд харчи пари на централата, за да плаща престоя на близки до него хора в скъпи хотели, от там излязоха с официално изявление.

Разкритията

Бразилската медия пише, че става дума за две жени - фитнес предприемача Камила Кристина Андраде, която е била в скъп хотел в Ню Йорк, и фармацевта и инфлуенсър Тата Барселос, която е пътувала на разноски на федерацията до Доха, Катар през декември 2025 г.

Според "Leodias", престоят на Андраде е струвал над 10 000 долара, а посещението на Барселос на мача между ПСЖ и Фламенго за Междуконтиненталната купа на ФИФА (победа за французите с 2:1) - над 23 000 долара.

Двете дами се описват като близки до скандалния президент, като се споменава, че това не е прецедент в историята на управлението му и той често покрива разходи на негови близки и приятели, които пътуват за мачове на национални или клубни бразилски тимове от касата на федерацията.

Позиция

От централата решиха да не съдят изданието, а да обяснят ситуацията с кратко съобщение.

"Разходите, направени от федерацията, са свързани единствено и само с работни задължения. Останалите разходи на директорите на централата се поемат от самите тях", се пояснява в официално съобщение.

От "Leodias" обясняват, че в свитата на Ксауд за световното първенство е и законната му съпруга Наталия. Двойката е заедно повече от 20 години и има 3 деца. Двамата бяха заедно и на церемонията по откриване на световното първенство на 11 юни в Мексико Сити.

Избирането на Ксауд за президент на бразилския футбол бе съпроводено с неодобрение и съмнения, тъй като той всъщност е доктор по инфекциозни болести. Въпреки че беше единствен кандидат, той не получи пълно одобрение.

Скандалът идва и в условията на колебливо представяне на Бразилия на световното първенство. "Селесао" завърши 1:1 с Мароко в мача от първия кръг на груповата фаза, а критиките към селекционера Карло Анчелоти и футболистите бяха жестоки.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.