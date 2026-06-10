Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп.1: Мондиалът чука на вратата (ВИДЕО) Предаването ни е в летен режим и с различен час

Само ден остава до откриването на най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

Клишето, че светът ще бъде футбол е вярно и това ще се отрази и в нашата телевизионна програма!

Още от днес, 10 юни, започва обновеният вариант на познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка".

Снимка: Reuters

КОГА?

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и на обновения ни сайт btvsport.bg.

Очаква ни горещо лято с Мондиала, демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас от Postbank Tennis Gala, която bTV и VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни, подготовките на българските футболни отбори за участието в квалификациите на европейските клубни турнири, мачовете на националните отбори по волейбол и баскетбол и много други събития.

Всички те ще намерят място в "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка".

ВОДЕЩИТЕ

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка.

"bTV, както е по традиция за всяко голямо първенство, ще ви предостави съдържание, което хората не могат да намерят другаде. "Спорен нюзрум: Тръпката в Америка" ще пълен с такива теми - за оракулите, за изкуствения интелект, за нещата, които обграждат такова световно първенство", заяви Илия Илиев.

Предаването вече започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!