Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Уou win again!" Щатите продължават да мечтаят! Отборът на Маурисио Почетино е на 1/16-финал Снимка: Reuters

Съединените щати записаха втора победа на световното първенство, надигравайки Австралия в Сиатъл 2:0.

След впечатляващата си победа с 4:1 срещу Парагвай миналата седмица в първия мач от груповата фаза, отборът на Маурисио Почетино продължи победната си серия, като наказа "кенгурата" с 2:0.

Снимка: Reuters

Звездата Кристиан Пулишич пропусна срещата заради контузия в прасеца, получена в предишния мач срещу Парагвай (4:1). На негово място започна Рикардо Пепи, като това беше единствената промяна в състава на Почетино.

Още в самото начало Австралия можеше да изненада съперника, след като грешка в американската защита позволи на Мохамед Туре да стреля, но вратарят Мат Фрийс се намеси спокойно.

В 11' домакините откриха резултата. Фоларин Балогун проби отляво и центрира остро в наказателното поле, където Камерън Бърджис не се ориентира добре и прати топката в собствената си врата.

Само две минути по-късно Матю Леки опита да върне Австралия в мача, но ударът му премина встрани от целта.

В края на първото полувреме, в 43', САЩ стигна до втори гол. След блокиран удар на Сержиньо Дест топката попадна на Александър Фрийман, който я прати с глава във вратата. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намеса на ВАР бе зачетено и резултатът стана 2:0.

В началото на второто полувреме американците отново бяха близо до гол, когато Балогун излезе сам срещу защитата, но не успя да завърши атаката.

След час игра Австралия също създаде опасност чрез Нестори Иранкунда, който подаде към Кристиан Волпато, но ударът му не намери целта.

В 64' Конър Меткалф опита да намали резултата, но слабият му удар беше лесно спасен от Фрийс.

До края на срещата темпото спадна, а в добавеното време имаше кратко забавяне заради проблем с германския съдия Феликс Цвайер, който все пак довърши мача.

С победата САЩ събира 6 точки и оглавява групата след две поредни победи, докато Австралия остава с 3 точки на второ място. По-късно предстои срещата между Турция и Парагвай, които все още нямат спечелена точка.

СЪСТАВИТЕ

САЩ: 24. Мат Фрийс - 2. Сержиньо Дест, 3. Крис Ричардс, 5. Антъни Робинсън, 13. Тим Рийм, 16. Алекс Фрийман - 4. Тайлър Адамс, 8. Уестън Маккени, 17. Малик Тилман - 9. Рикардо Пепи, 20. Фоларин Балогън

АВСТРАЛИЯ: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 4. Джейкъб Италиано, 5. Джордън Бос, 19. Хари Сутар, 21. Камерън Бърджис - 13. Ейдън О’Нийл, 24. Пол Окон-Енгстлер - 7. Матю Леки, 9. Мохамед Туре, 23. Нишан Велупилай

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