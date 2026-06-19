Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Не е шега! Роналдиньо се завръща - подписва с отбор от Серия C Никой не очакваше този трансфер

Докато светът е погълнат от ритъма на световното първенство, трансферният пазар получава удар от най-висока класа: легендата Роналдиньо се завръща във футбола с неочакван, но сензационен ход – подпис с амбициозния проект на Равена!

Новината, която ще бъде официализирана на бляскаво събитие в Маями на 23 юни, вече се определя като един от най-необичайните и вдъхновяващи трансфери в съвременния футбол.

„Нови цветове, същата усмивка“, сподели бразилската икона. „Готов съм отново да танцувам с топката и да създам нова история заедно с Игнасио Чиприани и семейството на клуба. Футболът винаги е бил радост за мен - време е да върна тази радост на терена.“

Проектът на Равена, воден от бизнесмена Чиприани, който лично стои зад амбициозната трансформация на клуба, влиза в нова ера. След болезнено пропусната промоция през миналия сезон, клубът от Романя не просто заявява амбиции за върха – той ги демонстрира с ход, който рядко се вижда дори на най-високо ниво.

„Прекарвал съм 24 години в Съединените щати, но Равена винаги е бил моят истински дом“, заявява Чиприани. „Привличането на Роналдиньо е повече от трансфер - това е исторически момент. Той беше мой идол, а влиянието му върху играта надхвърля самия футбол.“

46-годишният Роналдиньо ще се включи в предсезонната подготовка и ще бъде на разположение на треньорския щаб още от първия ден на лагера, с което Равена официално влиза в нова, безпрецедентна епоха за Серия C.