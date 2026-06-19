Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Уволнения и извинения: Обявиха за мъртъв бащата на Лионел Меси Аржентинската икона остава на световното въпреки влошеното здраве на Хорхе

Грандиозен скандал разтресе Аржентина. Местна телевизия погрешно съобщи в ефир, че бащата на Лионел Меси - Хорхе, е починал.

В окото на бурята се озова актриса и водеща Флоренсия Пеня. Именно тя обяви фалшивата новина по време на предаване за Luzu TV.

Впоследствие Пеня се извини публично на Меси и неговото семейство, но това не я спаси. Luzu TV съобщи, че служителите, участвали в разпространението на невярната информация, са уволнени. И двете страни потвърдиха, че водещата е прекратила сътрудничеството си с медията по собствено желание.

"Моля семейство Меси за прошка в този ужасен момент, през който, както мога да си представя, преминават в момента", написа Пена в Instagram. Тя обясни, че невярната информация ѝ е била предадена от продуцентския екип на предаването по време на директно излъчване.

Говорител на Luzu TV коментира: "Това, което току-що се случи в предаването, ме възмущава също толкова, колкото и всички вас. То не отразява кой съм аз, нито отразява това, което искаме да предадем чрез работата си."

Семейство Меси публикува изявление, в което се казва, че Хорхе Меси има здравословни проблеми и в момента е под медицински грижи. Лео запомна мондиала с хеттрик при 3:0 над Алжир и изравни рекорда на Мирослав Клозе за най-много голове на световни първенства (16). На този етап той не планира да прекрати участието си заради влошеното здраве на баща си.

Семейството изрази сериозно безпокойство от "безотговорните" слухове за Хорхе.

„В светлината на съобщенията, слуховете и спекулациите, които се разпространиха през последните часове, семейството желае да изрази дълбокото си безпокойство от липсата на чувствителност, уважение и дискретност, с които някои хора се отнесоха към това, което е строго личен въпрос", се казва в изявлението.

"Семейството също така желае да уточни, че само най-близките му роднини имат реална и точна информация относно състоянието на Хорхе. Следователно всяка версия, твърдение или информация, която не идва директно от семейството и официалните му канали, не следва да се счита за валидна или вярна."

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.