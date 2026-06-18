Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Не плащаш издръжка за детето? Няма да гледаш Лионел Меси! Аржентинското правителство с необичайна мярка срещу безотговорни родители

Над 13 000 аржентински фенове получиха забрана да подкрепят Лионел Меси и останалите световни шампиони на Мондиал 2026. Причината - не са изрядни при плащането на издръжка за своите деца.

Правителството на страната официално поиска от американските власти да блокират достъпа им до стадионите. А забраната ще бъде вдигана единствено при пълно и безусловно издължаване на всички суми към съответната дата.

Чрез профила си в Instagram кметът на Буенос Айрес Хорхе Макри обясни нестандартната мярка. "Тези, които не изпълняват своята фундаментална отговорност относно изхранването на децата си, трябва да понесат последствията. Ако не се грижат за децата си, няма да бъдат допуснати до стадиона", категоричен е той.

Искането обхваща над 13 000 родители, повечето - бащи. Всички те фигурират в регистри за неплатена издръжка. Буенос Айрес настоява имената им да бъдат маркирани по време на проверките за допускане на стадионите в САЩ по време на световното.

Властите са категорични - който може да си позволи пътуване до Северна Америка и посещение на мачовете, няма оправдание да не се грижи финансово и за децата си.

Този ход разширява обхвата на съществуващата система за контрол на стадионите в Аржентина на глобално ниво. Програмата обикновено се свързва с проверка на зрителите преди влизането им до стадионите. До този момент неприятно са били изненадани над 160 некоректни платци.

Политиката гарантира не само порицание и наказание, но и натиск над въпросните родители да погасят задълженията си, за да могат отново да се любуват на футбола от трибуните.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.