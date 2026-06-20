Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация МИНУТА ПО МИНУТА: Турция - Парагвай 0:1, червен картон за покриване на устата Мач от втория кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол Снимка: Reuters

Отборите на Турция и Парагвай излизат за втория си мач от груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Срещата е на стадиона в Санта Клара, Калифорния.

В първия кръг Турция загуби от Австралия, а Парагвай претърпя поражение от САЩ.

Следете мача тук:

Второ полувреме

90+8 - КРАЙ НА МАЧА! Победа с 1:0 за Парагвай!

90' - 7 минути продължение! Лекарски екип влезе на терена за да изкара контузения голмайстор Матиас Галарса.

79' - Играта продължава да се накъсва от напрежение между футболистите и схващания на вратаря на Парагвай Орландо Хил.

70' - Първо прекъсване за хидратация. Без опасни положения пред двете врати.

45' - Начало на втората част. 1:0 за Парагвай срещу Турция. Южноамериканците са с човек по-малко.

Първо полувреме

45+10' - Край на първото полувреме!

Снимка: Reuters

45' - ЧЕРВЕН КАРТОН! Нервите отново взимат връх. Сблъсък между футболисти в средата на терена след като Исидро Пита от Парагвай бе фаулиран. Ситуацията бе прегледана с VAR. Видя се, че Мигел Алмирон покрива устата си, докато говори с турски футболист и той получи червен картон, тъй като наруши новите правила.

35' - Греда за Турция! Мерт Мюлдюр не успя да вкара топката във вратата.

30' - Отмина първото спиране на играта за хидратация. Турция продължава да налага натиск, но без резултат. Кенан Йълдъз стреля в ръцете на вратаря на Парагвай.

11' - Турция постепенно налага натиск. Шут на Арда Гюлер мина покрай вратата на Парагвай. Преди това южноамериканците имаха шанс за второ попадение.

4' - Напрежението се усеща! Веднага след гола Галарса получи жълт картон след жестоко нарушение срещу Исмаил Юксек.

Снимка: Reuters

2'- Какво начало! 1:0 за Парагвай! Страхотен шут на Матиас Галарса след 69 секунди.

1'- Начало на мача;

Стартови състави:

ТУРЦИЯ: 23. Уругчан Чакър - 18. Мерт Мюлдюр, 3. Мерих Демирал, 14. Абдулкерим Бардакчъ, 20. Ферди Кадъоглу – 16. Исмаил Юксек, 10. Хакан Чалханоглу (к) - 19. Юнус Акгюн, 8. Арда Гюлер, 11. Кенан Йълдаз - 7. Керем Актюркоглу



Резерви: 12. Алтай Байндър (вр), 1. Мерт Гюнок (вр), 13. Ерен Елмалъ, 22. Каан Айхан, 15. Озан Кабак, 25. Самет Акайдън, 2. Зеки Челик, 4. Чаглар Союнджю, 21. Баръш Алпер Йълмаз, 26. Джан Узун, 6. Оркун Кьокчу, 24. Огюз Айдън, 5. Салих Озджан, 17. Ирфан Джан Кахведжь, 9. Денис Гюл



Селекционер: Винченцо Монтела

Снимка: Reuters

ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил – 4. Хуан Хосе Касерес, 15. Густаво Гомес (к), 3. Омар Алдерете, 6, Хуниор Алонсо – 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 23. Матиас Галарса, 10. Мигел Алмирон - 25. Исидро Пита, 19. Хулио Енсисо



Резерви: 1. Гатито Фернандес (вр), 22. Гастон Олвейра (вр), 2. Густаво Веласкес, 5. Фабиан Балбуена, 13. Хосе Канале, 26. Алехандро Майдана, 11. Маурисио, 16. Дамиан Бобадия, 20. Браян Охеда, 24. Густаво Кабайеро, 17. Алехандро Ромеро, 7. Рамон Соса, 9. Антонио Санабрия, 18. Алекс Арсе, 21. Габриел Авалос



Селекционер: Густаво Алфаро

Снимка: Reuters

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