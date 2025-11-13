Как да бъдеш милионер и все пак да миеш чиниите по заповед на мама

Той е спечелил 55 милиона евро в кариерата си... но все още живее с родителите си. Да, добре прочетохте. Карлос Алкарас – номер едно в света на тениса, герой на новото поколение след ерата на Федерер, Джокович и Надал, и… все още част от „семейния хотел“ на мама и татко.

24 титли, но с вечерен час

Испанецът има впечатляваща кариера: 276 победи срещу 64 загуби, 24 титли, шест от които са Големия шлем, и наградни фондове, натрупали му внушителните 55 милиона евро.

Снимка: Reuters

В интервю за Mundo Deportivo Карлос признава: „В момента не планирам да се изнасям. Много съм щастлив у дома със семейството си.“ Същевременно уточнява, че по-големият му брат Алваро вече е напуснал гнездото.

55 милиона

„Като се има предвид, че много рядко съм си вкъщи, когато се върна, искам да съм със семейството си. Майка ми казва, че много ѝ липсвам и иска да си е вкъщи“, добавя Карлито, сякаш 55 милиона евро не са достатъчни за топлината на домашния уют...

Снимка: Reuters

Неговата любов към дома има и практическа страна: „Не умея да готвя, а майка ми е фантастична готвачка – няма по-добър човек от нея. Хубаво е да се прибера у дома, където съм просто Карлос, а не тенисист или номер 1 в света.“

Но не мислете, че животът с родителите е просто „лягаш, ставаш, и мама ти носи мюсли“. „Родителите ми имат правила в дома си, искат най-доброто за мен и непрекъснато ми казват да правя това или онова и да не се прибирам късно“, споделя тенисистът с усмивка, която подсказва, че дори номер едно в света понякога се страхува от гнева на мама.

№1 в света

Да живееш с родителите си, докато си милионер и световен №1 в аристократичния спорт? Карлос Алкарас се опитва да докаже, че понякога истинското богатство не е в парите... а в домашното ти легло и майчината супа. Да, кой би отказал малко уют, след като си обиколил два пъти света да няколко месеца и си печелил шест Големи шлема?

