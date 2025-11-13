bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Как да бъдеш милионер и все пак да миеш чиниите по заповед на мама
Карлос Алкарас няма идея как се пържат яйца
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Тенис

Как да бъдеш милионер и все пак да миеш чиниите по заповед на мама

Карлос Алкарас няма идея как се пържат яйца

Той е спечелил 55 милиона евро в кариерата си... но все още живее с родителите си. Да, добре прочетохте. Карлос Алкарас номер едно в света на тениса, герой на новото поколение след ерата на Федерер, Джокович и Надал, и… все още част от семейния хотел“ на мама и татко.

24 титли, но с вечерен час

Испанецът има впечатляваща кариера: 276 победи срещу 64 загуби, 24 титли, шест от които са Големия шлем, и наградни фондове, натрупали му внушителните 55 милиона евро.

Снимка: Reuters

В интервю за Mundo Deportivo Карлос признава: В момента не планирам да се изнасям. Много съм щастлив у дома със семейството си.“ Същевременно уточнява, че по-големият му брат Алваро вече е напуснал гнездото.

55 милиона

Като се има предвид, че много рядко съм си вкъщи, когато се върна, искам да съм със семейството си. Майка ми казва, че много ѝ липсвам и иска да си е вкъщи“, добавя Карлито, сякаш 55 милиона евро не са достатъчни за топлината на домашния уют...

Снимка: Reuters

Неговата любов към дома има и практическа страна: Не умея да готвя, а майка ми е фантастична готвачка няма по-добър човек от нея. Хубаво е да се прибера у дома, където съм просто Карлос, а не тенисист или номер 1 в света.“

Двама починаха във втория ден на АТР финалите

Но не мислете, че животът с родителите е просто лягаш, ставаш, и мама ти носи мюсли“. Родителите ми имат правила в дома си, искат най-доброто за мен и непрекъснато ми казват да правя това или онова и да не се прибирам късно“, споделя тенисистът с усмивка, която подсказва, че дори номер едно в света понякога се страхува от гнева на мама.

№1 в света

Да живееш с родителите си, докато си милионер и световен 1 в аристократичния спорт? Карлос Алкарас се опитва да докаже, че понякога истинското богатство не е в парите... а в домашното ти легло и майчината супа. Да, кой би отказал малко уют, след като си обиколил два пъти света да няколко месеца и си печелил шест Големи шлема?

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тагове:

тенис семейство дом майка яйца закуска готви уют голям шлем вечерен час Карлос Алкарас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)
Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!
Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)

Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)
Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Последни новини

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)
Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)
Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!
Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV