bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Бащата на Джокович - с три пръста във въздуха и песен със специална история

Вижте как таткото на Ноле отпразнува 101-ата титла на сина си

Бащата на Джокович - с три пръста във въздуха и песен със специална история
Facebook

Сърджан Джокович е почти толкова известен, колкото своя син - носителя на 24 титли от Големия шлем и вече общо 101 в цялата си богата кариера Новак Джокович. 

За това хич не е изненада, че реакциите на бащата на тенис звездата са следени отблизо. Особено когато първородният му печели турнир. 

Сърджан бе на трибуните по време на триумфа на Новак в Атина. След победата с 2:1 сета (4-6, 6-3, 7-5) над Лоренцо Музети, Джокович-старши не скри емоциите си. 

С песен

За изненада на всички, той пусна специална песен, с която да отбележи момента - "Една страна, един отбор". Тя е написана специално за Новак Джокович още през 2021 г. от телевизионната журналистка Тияна Райкович

Тя разказва, че е получила вдъхновение след като Джокович подобри рекорда за най-много седмици като номер 1 на Роджър Федерер. Тогава той оглави ранглистата за 311 път, а вече има 428 седмици като най-добър в света в актива си, въпреки че изпусна тази позиция през май 2024 г. 

От тогава тази песен звучи на всеки повод за радост на семейството - от спечелването на титли от Големия шлем, през златния медал от олимпийските игри в Париж, та до... така мечтаната титла 101! 

Сърджан пееше заедно с колоната, която държаха до него. 

Трите пръста

Той бе вдигнал и типичния за сърбите знак от три пръста - палец, показалец и среден

Този символ е често срещан при националистически прояви, но и в спорта - след победи

Снимка: Reuters

Трите пръста символизират Светата троица и се смятат за православен жест. За първи път се появяват в картината "Въстанието в Таково" на Пая Йованович от 1888 г., а огромна популярност добиват след войните след разпада на Югославия. 

Сърджан - известен със своята емоционалност и често със своите необмислени коментари, ще трябва да почака преди да празнува отново. 

Джокович: Заради баща ми не се чувствам достатъчно добър (ВИДЕО)

Джокович отказа участие на финалите на ATP в Торино заради контузия. Това означава, че той ще се завърне на корта през 2026 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

тенис сърбия баща новак джокович песен атина радост Сърджан Джокович Три Пръста

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Григор Димитров заведе Ейса при вулкана на принцеса Курубанда (СНИМКИ)

Григор Димитров заведе Ейса при вулкана на принцеса Курубанда (СНИМКИ)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?
Пазеше Зидан и загуби всичко за една нощ

Пазеше Зидан и загуби всичко за една нощ
Легенда, която днес никой не познава (СНИМКА)

Легенда, която днес никой не познава (СНИМКА)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?
Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV