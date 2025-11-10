Бащата на Джокович - с три пръста във въздуха и песен със специална история

Сърджан Джокович е почти толкова известен, колкото своя син - носителя на 24 титли от Големия шлем и вече общо 101 в цялата си богата кариера Новак Джокович.

За това хич не е изненада, че реакциите на бащата на тенис звездата са следени отблизо. Особено когато първородният му печели турнир.

Сърджан бе на трибуните по време на триумфа на Новак в Атина. След победата с 2:1 сета (4-6, 6-3, 7-5) над Лоренцо Музети, Джокович-старши не скри емоциите си.

С песен

За изненада на всички, той пусна специална песен, с която да отбележи момента - "Една страна, един отбор". Тя е написана специално за Новак Джокович още през 2021 г. от телевизионната журналистка Тияна Райкович.

Тя разказва, че е получила вдъхновение след като Джокович подобри рекорда за най-много седмици като номер 1 на Роджър Федерер. Тогава той оглави ранглистата за 311 път, а вече има 428 седмици като най-добър в света в актива си, въпреки че изпусна тази позиция през май 2024 г.

От тогава тази песен звучи на всеки повод за радост на семейството - от спечелването на титли от Големия шлем, през златния медал от олимпийските игри в Париж, та до... така мечтаната титла 101!

Сърджан пееше заедно с колоната, която държаха до него.

Трите пръста

Той бе вдигнал и типичния за сърбите знак от три пръста - палец, показалец и среден.

Този символ е често срещан при националистически прояви, но и в спорта - след победи.

Снимка: Reuters

Трите пръста символизират Светата троица и се смятат за православен жест. За първи път се появяват в картината "Въстанието в Таково" на Пая Йованович от 1888 г., а огромна популярност добиват след войните след разпада на Югославия.

Сърджан - известен със своята емоционалност и често със своите необмислени коментари, ще трябва да почака преди да празнува отново.

Джокович отказа участие на финалите на ATP в Торино заради контузия. Това означава, че той ще се завърне на корта през 2026 г.

