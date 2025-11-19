bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Година след бенефиса: Рафа Надал отново с ракета в ръка (ВИДЕО)

Матадора се завърна

Легендата на световния тенис Рафаел Надал отново излезе на корта за първи път след бенефисния му мач. Точно преди година Матадора прекрати своята кариера след загуба от Ботик ван де Зандшулп (Нидерландия) на "Купа Дейвис".

Наскоро той дори обяви, че откакто изигра своя последен професионален мач, той не е хващал ракета в ръка. До днес! Носителят на 22 трофея от Големия шлем отганизира подготовка в своята академия в Манакор.

Завръщането на корта

В нея се включи Александра Еала - един от най-известните представители на "Rafa Nadal Academy". 20-годишната филипинка бе сред най-големите сензации този сезон, като завърши годината на 50-о място в ранглистата.

"Една година по-късно. Чувството да се завърна на тенис корт е отлично. Беше ужасно да упражнявам с теб, Александра Еала. Следващия път ще бъда по-силен", написа Надал в социалните мрежи.

Кариерата на Рафа Надал

Испанецът остава в историята на тениса като един от най-великите със своите 22 титли от Големия шлем. Той е и рекордьор по триумфи на "Ролан Гарос" - 14.

През последните години обаче поредица от контузии принудиха Надал да се сбогува с професионалния спорт.

