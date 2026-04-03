Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Турнирът в Ним е в интригуващ формат и обещава зрелище

Григор Димитров се включва в един от най-атрактивните тенис турнири за сезона! Днес, 3 април, българинът ще изиграе първия си мач от Ultimate Tennis Showdown!

Надпреварата е в Ним, Франция и е по нови правила - 4 части по 8 минути, "Внезапна смърт", микрофони, липса на втори сервис...

Това звучи интригуващо, нали? Е, имате възможност да го гледате в България!

Мачовете от турнира, в това число и тези на Димитров, ще ви покажем само и единствено на нашата онлайн платформа VOYO.BG!

Започваме днес, 3 април, с четвъртфиналите. Ето и разпределението по часове:

Каспер Рууд - Карен Хачанов, от 14:30 ч.
ГРИГОР ДИМИТРОВ - Феликс Оже-Алиасим, от 15:30 ч.
Александър Бублик - Юго Юмбер, от 16:40 ч.
Андрей Рубльов - Стефанос Циципас, от 17:30 ч.

На 4 април за полуфиналите и мачът за трофея. 

 
 
 
Формат

Мачовете ще са от 4 части по 8 минути. Играе се до 3 спечелени части, а при резултат 2:2 мачът се решава от... "Внезапна смърт". Тоест победителят е тенисистът, пръв спечелил две поредни изигравания. 

Този формат обещава много атрактивни отигравания и бърз тенис. 

Правилата дават възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Наградният фонд за целия турнир е 1 млн. долара, като победителят може да вземе максимум 301 000 долара. 

Нито един от тенисистите няма предварително определен хонорар, което означава, че ще ги видим в най-добрата им форма, за да си заслужат наградата!

Тагове:

тенис Григор Димитров турнир ним демонстративен

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV