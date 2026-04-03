Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

Григор Димитров се включва в един от най-атрактивните тенис турнири за сезона! Днес, 3 април, българинът ще изиграе първия си мач от Ultimate Tennis Showdown!

Надпреварата е в Ним, Франция и е по нови правила - 4 части по 8 минути, "Внезапна смърт", микрофони, липса на втори сервис...

Това звучи интригуващо, нали? Е, имате възможност да го гледате в България!

Мачовете от турнира, в това число и тези на Димитров, ще ви покажем само и единствено на нашата онлайн платформа VOYO.BG!

Започваме днес, 3 април, с четвъртфиналите. Ето и разпределението по часове:

Каспер Рууд - Карен Хачанов, от 14:30 ч.

ГРИГОР ДИМИТРОВ - Феликс Оже-Алиасим, от 15:30 ч.

Александър Бублик - Юго Юмбер, от 16:40 ч.

Андрей Рубльов - Стефанос Циципас, от 17:30 ч.

На 4 април за полуфиналите и мачът за трофея.

Формат

Мачовете ще са от 4 части по 8 минути. Играе се до 3 спечелени части, а при резултат 2:2 мачът се решава от... "Внезапна смърт". Тоест победителят е тенисистът, пръв спечелил две поредни изигравания.

Този формат обещава много атрактивни отигравания и бърз тенис.

Правилата дават възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Наградният фонд за целия турнир е 1 млн. долара, като победителят може да вземе максимум 301 000 долара.

Нито един от тенисистите няма предварително определен хонорар, което означава, че ще ги видим в най-добрата им форма, за да си заслужат наградата!

