В турнира в Ним: Вижте кога ще играе Григор и къде да гледате!

Всеки от тенисистите ще използва прякор

Нещо невиждано предстои за Григор Димитров!

И вие ще може да го гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG на 3 и 4 април

Тогава ще излъчим Ultimate Tennis Showdown (UTS) – иновативен тенис турнир, който събира едни от най-големите звезди в света! 

4х8 минути: Григор в любопитен формат - само на VOYO (ВИДЕО)

Кога? 

На 3 април са своеобразните четвъртфинали на турнира, в който Димитров ще играе срещу Феликс Оже-Алиасим.

Двамата излизат втори в програмата на корта и срещата им трябва да започне в 15:30 ч. Не забравяйте, че може да я гледате пряко на нашата онлайн платформа VOYO.BG

Там ще може да проследите и другите четвъртфинали:

Каспер Рууд - Карен Хачанов, от 14:30 ч.
Александър Бублик - Юго Юмбер, от 16:40 ч.
Андрей Рубльов - Стефанос Циципас, от 17:30 ч.

Полуфиналите и финалите са на следващия ден - 4 април, отново на VOYO.BG.

Началото е в 13:00 ч., а голямата кулминация - мачът за трофея, е от 17:30 ч.!

Правилата

Мачовете ще са от 4 части по 8 минути. Играе се до 3 спечелени части, а при резултат 2:2 мачът се решава от... "Внезапна смърт". Тоест победителят е тенисистът, пръв спечелил две поредни изигравания. 

Този формат обещава много атрактивни отигравания и бърз тенис. 

Форматът дава възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

На корта звездите ще излизат с... прякори. Димитров е избрал за себе си Джи-Юнит.

Съперниците му са: Ел Греко (Стефанос Циципас), Рубло (Андрей Рубльов), Ледения (Каспер Рууд), Галантния войн (Феликс Оже-Алиасим), Машината (Карен Хачанов), Командира (Юго Юмбер) и Врага на Бублик (Александър Бублик).

Кой от тези супергерои ще грабне трофея? Гледайте на нашата платформа VOYO.BG на 3 и 4 април!

 
