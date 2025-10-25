bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров представи новия член на семейството си

„Нашето момче...“

Любовната история между Григор Димитров и Ейса Гонзалес продължава да се развива. Двамата са заедно от малко повече от половин година, а връзката им изглежда става все по-силна.

По време на контузията на първата ни ракета, мексиканската актриса беше неотлъчно до него, въпреки натоварения си график. Самата тя сподели, че тенисистът е „най-добрият човек, когото познава“. Сега звездната двойка има още един повод за радост – те са се сдобили с нов член на семейството.

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Ейса публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда малко кученце дакел, придружена с надпис „Нашето момче“. На кадъра актрисата е тагнала и Григор, а феновете вече знаят името на новия любимец – Пеперони.

Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?
Всички говорят за тях! Крисия и Цолов заедно в Испания (СНИМКА)

Буря в Англия: Салах наречен

Когато Христо Стоичков говори, в Мадрид мълчат! (ВИДЕО)

Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

„Нарекоха я симулантка, но тя едва не остана без крака"

Весела Лечева е новият вицепрезидент на европейската стрелба

Всички говорят за тях! Крисия и Цолов заедно в Испания (СНИМКА)

Футбол, социални мрежи и депресия

Буря в Англия: Салах наречен

