Григор Димитров представи новия член на семейството си

Любовната история между Григор Димитров и Ейса Гонзалес продължава да се развива. Двамата са заедно от малко повече от половин година, а връзката им изглежда става все по-силна.

По време на контузията на първата ни ракета, мексиканската актриса беше неотлъчно до него, въпреки натоварения си график. Самата тя сподели, че тенисистът е „най-добрият човек, когото познава“. Сега звездната двойка има още един повод за радост – те са се сдобили с нов член на семейството.

Ейса публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда малко кученце дакел, придружена с надпис „Нашето момче“. На кадъра актрисата е тагнала и Григор, а феновете вече знаят името на новия любимец – Пеперони.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK