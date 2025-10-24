Французин мисли, че е готов за Григор – ще му се размине ли?

Григор Димитров ще се завърне на корта с впечатляващ двубой в първия кръг на Мастърса в Париж срещу Джовани Мпечи Перикар. Това ще бъде дебютна среща между двамата, като французинът е известен със смъртоносния си сервис.

Перикар, който миналата година спечели АТР 500 в Базел, в момента е №33 в световната ранглиста, но следващата седмица ще ее извън първите 50.

Григор не е играл от "Уимбълдън", когато се контузи срещу Яник Синер на 1/8-финалите и след това претърпя операция на гръден мускул.

Димитров има блестящи спомени от Париж – 24 победи на турнира, финал през 2023 г. и четвъртфинал през миналия сезон.

Ако Димитров преодолее Мпечи Перикар, във втория кръг го очаква победителят от мача между №11 в схемата Даниил Медведев и полуфиналиста от Базел Хайме Мунар. Потенциален съперник за осминафинал е Лоренцо Музети, а четвъртината на схемата е водена от Александър Зверев, който ще почива в първия кръг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK