Григор Димитров сбъдва детски мечти!

Две 11-годишни българчета – Кайра Алексиева и Митко Генов от Тенис клуб Хасково 2015, поемат по пътя на големите звезди! Благодарение на „Фондация Григор Димитров“, те ще тренират в една от най-престижните школи в света – Академията на Патрик Муратоглу във Франция.

И то не с когото и да е – самият Патрик Муратоглу, бивш треньор на Серина Уилямс и Григор Димитров, ще наблюдава лично техните тренировки.

„Да подкрепяме младите таланти е мисия, в която вярвам с цялото си сърце. Всяко дете заслужава шанс да се докосне до голямата мечта“, споделя Григор Димитров.

Второ партньорство, още по-големи мечти

Това е второто партньорство между фондацията и академията, след като през май 2025 г. български деца участваха успешно в програмата „Champ’Seeds“.

Сега инициативата се разраства, а всички разходи – транспорт, престой и подготовка – се поемат изцяло от фондацията.

