Какво се случи? Григор Димитров отново изчезна!

Григор Димитров изчезна! От социалните мрежи!

Българският тенисист изненада всички, които днес са го потърсили в социалната мрежа "Инстаграм". До профила му просто няма достъп.

Последователите

Димитров има над 1 милион последователи в "Инстаграм", въпреки че не бе много активен. Той най-често качваше снимки от корта, но и от лични преживявания.

В момента, при опит да се посети профила, от платформата изписват: "Съжаляваме, но тази страница не е достъпна. Линкът е счупен или страницата е премахната".

Изчезването на профила на Димитров е изненадващо, тъй като само преди ден той публикува новини, свързани с фондацията с неговото име у нас.

Не за първи път

Това не е първи път, в който профилът на българския тенисист изчезва.

През август 2025 г. той отново бе недостъпен за последователите. Периодът бе точно след операцията на гръдния мускул, която го извади от корта за известно време и е причината за спада му в световната ранглиста.

Профилът на Димитров във "Фейсбук" е активен, но последната публикация там е от юни 2025 г.

В ТикТок с името на тенисиста има няколко профила, но нито един не е верифициран.

Турнирът

Григор може да изчезна от социалните мрежи, но го очакваме на корта още днес, 3 април. Той трябва да играе срещу Феликс Оже-Алиасим на демонстративния турнир в Ним Ultimate Tennis Showdown.

Мачът им от четвъртфиналите е от 15:30 ч.

