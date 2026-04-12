Яник Синер направи нещо, което само Джокович беше успявал

Яник Синер победи Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 на финала на Мастърса в Монте Карло и направи нещо, което само Новак Джокович беше успявал преди това.

Новият №1 в света спечели първите три турнира от серията Мастърс за сезона, триумфирайки в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло. Само Ноле, 24-кратен шампион от Големия шлем, беше постигал този подвиг преди това, преди 11 години.

Днешният финал между Синер и Алкарас, въпреки че продължи два сета, беше несигурен.

Това беше 17-и мач между двамата най-добри тенисисти в момента, като италианецът спечели своята седма победа, но общият баланс все още е в полза на Алкарас. Италианецът взе титлата на Алкарас, който бе победител в Монте Карло преди година. Яник Синер си връща първото място в ранглистата на АТР от понеделник, 13 април, като изпревари именно испанския си съперник.

В първия сет Карлос Алкарас направи пробив още във втория гейм и поведе с 2:0. Синер обаче веднага върна пробива и изравни при 2:2. До края на частта двамата печелиха подаванията си, а в тайбрека най-добрият италиански тенисист направи два мини пробива срещу един за испанеца и взе сета след 7:5.

Във втората част Алкарас поведе с 3:1, но до края на мача съперникът му спечели всички оставащи геймове, като се наложи с 6:3.

Италианецът не направи нито един ас срещу три за Алкарас, който обаче допусна и пет двойни грешки срещу само две за Синер. Алкарас имаше 20 печеливши удара срещу 13 за Синер, но и повече непредизвикани грешки 45:38.

Яник Синер спечели 1000 точки за ранглистата на АТР, както и 974 370 евро от наградния фонд.