bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Тенис

Яник Синер направи нещо, което само Джокович беше успявал

Титла и чек за 974 370 евро в Монте Карло

Яник Синер победи Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 на финала на Мастърса в Монте Карло и направи нещо, което само Новак Джокович беше успявал преди това.

Новият №1 в света спечели първите три турнира от серията Мастърс за сезона, триумфирайки в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло. Само Ноле, 24-кратен шампион от Големия шлем, беше постигал този подвиг преди това, преди 11 години.

Снимка: Reuters

Днешният финал между Синер и Алкарас, въпреки че продължи два сета, беше несигурен.

Това беше 17-и мач между двамата най-добри тенисисти в момента, като италианецът спечели своята седма победа, но общият баланс все още е в полза на Алкарас. Италианецът взе титлата на Алкарас, който бе победител в Монте Карло преди година. Яник Синер си връща първото място в ранглистата на АТР от понеделник, 13 април, като изпревари именно испанския си съперник.

В първия сет Карлос Алкарас направи пробив още във втория гейм и поведе с 2:0. Синер обаче веднага върна пробива и изравни при 2:2. До края на частта двамата печелиха подаванията си, а в тайбрека най-добрият италиански тенисист направи два мини пробива срещу един за испанеца и взе сета след 7:5.

Снимка: Reuters

Във втората част Алкарас поведе с 3:1, но до края на мача съперникът му спечели всички оставащи геймове, като се наложи с 6:3.

Снимка: Reuters

Италианецът не направи нито един ас срещу три за Алкарас, който обаче допусна и пет двойни грешки срещу само две за Синер. Алкарас имаше 20 печеливши удара срещу 13 за Синер, но и повече непредизвикани грешки 45:38.

Яник Синер спечели 1000 точки за ранглистата на АТР, както и 974 370 евро от наградния фонд.

Тагове:

пари новак джокович ранглиста маями индиън уелс мастърс монте карло атр награден фонд яник синер Карлос Алкарас номер 1 в света

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV