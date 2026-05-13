Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години

Искам да съм обикновено момче на 22, признава испанецът пред Vanity Fair

Под прожекторите на световния тенис, Карлос Алкарас опитва покаже човешката страна на славата. В откровено интервю за Vanity Fair испанският шампион призна, че зад успехите, титлите и блясъка стои и усещането за огромна тежест.

Облечен в бяло и покрит с клей за специалната фотосесия, Алкарас изглежда като символ на новото поколение тенис. Но съдбата добави ирония — по време на сезона на клей той е принуден да се оттегли заради контузия в дясната китка и пропусна ключови турнири като Мастърсите в Мадрид и Рим, и най-важният турнир - "Ролан Гарос".

„Знам, че живея живота, за който винаги съм мечтал“, казва Карлитос. „Но понякога ми се иска да имам повече време за себе си, да правя нещата, които би правил един обикновен 22-годишен.“

Живот на момче, започнал на най-големите сцени още в тийнейджърските години. И въпреки че бъдещето му изглежда безкрайно, самата мисъл за него понякога тежи: „Опитвам се да не мисля, че ми остават още 12 или 15 години кариера, защото се чувствам претоварен. Леко ме е страх.“

Алкарас говори и за съперничеството си с Яник Синер — дуел, който вече оформя новата ера в тениса.

„Показваме, че можем да дадем всичко от себе си на корта, а след това просто да бъдем двама души, които се уважават извън него“, споделя той. „Няма нужда да се мразим, само защото преследваме една и съща цел.“

Феновете вече ги наричат „Синкарас“ — символ на едно съперничество, което тепърва ще пише история.

мадрид интервю рим контузия ролан гарос vanity fair яник синер Карлос Алкарас Синкарас

