Тенис

Най-чаканият мач! Григор Димитров се завръща на корта днес!

Вижте кога е мачът му от турнира в Париж

БГНЕС

112 дни след като получи тежка контузия в гръдния мускул, Григор Димитров е готов да се завърне на корта! 

Българският тенисист не е играл в официален мач от началото на юли, когато получи травма по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета срещу световния номер 1 Яник Синер. 

Но явно Димитров вече е добре и се очаква мачът му срещу Джовани Мпечи Перикар да е днес. 

За първи път

Срещата е на централния корт в Париж и по програма е заложена не преди 20:00 ч. българско време. 

Това е първи сблъсък между Григор и 22-годишния французин. Перикар е 56-ти в ранглистата, висок е над 2 м и през 2024 г. спечели турнирите в Базел и Лион. 

Снимка: БГНЕС

Димитров пък има 12 участия в надпреварата в Париж, като през 2023 г. загуби финала от Новак Джокович. През 2019 г. сърбинът го спря на полуфинал.

Ранглиста

Заради отсъствието българинът записва отстъпление в ранглистата. 

От днес (27 октомври) той е 38-ми в света. 

Това е най-ниското му класиране от 26 август 2019 г. насам, когато беше 78-ми. Именно в тази седмица той достигна полуфинал на Откритото първенство на САЩ и "скочи" направо на 25-та позиция в началото на септември.

Снимка: Reuters

Григор Димитров представи новия член на семейството си

Тагове:

тенис париж завръщане григор димитров контузия турнир Джовани Мпечи Перикар

Алекс пада в дербито, Симеон триумфира – Николови са навсякъде!

„Господа, няма да ви доставя това удоволствие!“

Къде е Ламин Ямал? Всички го търсят да го бият?

От Втора лига до… втори във Висшата лига

Алекс пада в дербито, Симеон триумфира – Николови са навсякъде!

„Господа, няма да ви доставя това удоволствие!“

Два български лъва, чийто рев никога няма да бъде забравен

