Най-чаканият мач! Григор Димитров се завръща на корта днес!

112 дни след като получи тежка контузия в гръдния мускул, Григор Димитров е готов да се завърне на корта!

Българският тенисист не е играл в официален мач от началото на юли, когато получи травма по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета срещу световния номер 1 Яник Синер.

Но явно Димитров вече е добре и се очаква мачът му срещу Джовани Мпечи Перикар да е днес.

За първи път

Срещата е на централния корт в Париж и по програма е заложена не преди 20:00 ч. българско време.

Това е първи сблъсък между Григор и 22-годишния французин. Перикар е 56-ти в ранглистата, висок е над 2 м и през 2024 г. спечели турнирите в Базел и Лион.

Снимка: БГНЕС

Димитров пък има 12 участия в надпреварата в Париж, като през 2023 г. загуби финала от Новак Джокович. През 2019 г. сърбинът го спря на полуфинал.

Ранглиста

Заради отсъствието българинът записва отстъпление в ранглистата.

От днес (27 октомври) той е 38-ми в света.

Това е най-ниското му класиране от 26 август 2019 г. насам, когато беше 78-ми. Именно в тази седмица той достигна полуфинал на Откритото първенство на САЩ и "скочи" направо на 25-та позиция в началото на септември.

Снимка: Reuters