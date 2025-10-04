bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

От 1:5 до триумф: Виктория Томова впечатлява

Стегна багажа на гаджето на Алекс де Минор

От 1:5 до триумф: Виктория Томова впечатлява
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на турнира WТА 1000 на твърди кортове в Ухан. Турнирът е с награден фонд 3 654 963 долара.

Българката, която е 115-а в световната ранглиста, надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Вбр) с 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 105 минути.

 
 
 
Затвори мача още с първата си възможност

Томова изостана с 1:5 в първия сет, след като два пъти загуби подаването си и до края не успя да навакса. Във втората част обаче тя стигна до два пробива и след 6:4 изравни резултата. В решителния трети сет 30-годишната софиянка доминираше, даде само гейм на гаджето на Алекс де Минор и затвори мача още с първата си възможност.

Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Българката заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

В битка за място в основната схема Томова ще играе утре с 13-ата в схемата на квалификациите Полина Кудерметова (Рус). Двете не са се срещали на корта досега.

