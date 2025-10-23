От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

Александър Василев не успя да преодолее груповата фаза на младежкия Мастърс в китайския град Чънду. Поставеният под номер 1 в схемата братовчед на Григор Димитров стартира турнира с драматична загуба от румънеца Яник Теодор Александреску, въпреки че имаше два мачбола.

Тази пропусната възможност явно се отрази на играта му и днес, когато той отстъпи на финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6. Палданиус, който влезе в надпреварата като резерва, се възползва отлично от шанса си и ще спори с Александреску за място на полуфиналите.

Снимка: Lap.bg

Един от двамата ще завърши деня с две победи и ще си осигури класиране напред, докато Василев ще търси утеха в последния си двубой от групата срещу италианеца Якопо Васами, който вече има две победи.

Българинът допусна пробив в началото и на двата сета, а единствената му реална възможност за обрат дойде в края на втория, когато имаше два шанса да изравни резултата на 5:5, но не успя да ги оползотвори.

Снимка: Getty Images

Победата позволи на Палданиус частично да „върне жеста“ от Купа „Дейвис“, когато Василев и съотборниците му надвиха финландския отбор. Вече е сигурно, че шампионът от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов ще приключи сезона като №1 в световната ранглиста при юношите.

