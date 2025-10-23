bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

Две поредни загуби

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай
Lap.bg

Александър Василев не успя да преодолее груповата фаза на младежкия Мастърс в китайския град Чънду. Поставеният под номер 1 в схемата братовчед на Григор Димитров стартира турнира с драматична загуба от румънеца Яник Теодор Александреску, въпреки че имаше два мачбола.

Тази пропусната възможност явно се отрази на играта му и днес, когато той отстъпи на финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6. Палданиус, който влезе в надпреварата като резерва, се възползва отлично от шанса си и ще спори с Александреску за място на полуфиналите.

Снимка: Lap.bg

Един от двамата ще завърши деня с две победи и ще си осигури класиране напред, докато Василев ще търси утеха в последния си двубой от групата срещу италианеца Якопо Васами, който вече има две победи.

Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Българинът допусна пробив в началото и на двата сета, а единствената му реална възможност за обрат дойде в края на втория, когато имаше два шанса да изравни резултата на 5:5, но не успя да ги оползотвори.

Снимка: Getty Images

Победата позволи на Палданиус частично да „върне жеста“ от Купа „Дейвис“, когато Василев и съотборниците му надвиха финландския отбор. Вече е сигурно, че шампионът от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов ще приключи сезона като №1 в световната ранглиста при юношите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Нов срив за Григор Димитров в ранглистата
Тагове:

загуби китай григор димитров номер 1 схема мастърс александър василев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
Бивш шеф на

Бивш шеф на "Герена": За Спартак може, за Левски - не!
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)
Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Последни новини

„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов
Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV