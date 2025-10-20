Нов срив за Григор Димитров в ранглистата

Сривът за Григор Димитров в световната ранглиста продължава. Най-добрият ни тенисист загуби още пет позиции и от днес е под номер 37. Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 година насам, когато също бе 37-и.

Възстановяването на Гришо

Димитров все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца - от четвъртия кръг на "Уимбълдън". Той е с актив от 1380 точки, като бе изпреварен от Корентен Муте (Франция), Камерън Нори (Великобритания), Алекс Микелсен (САЩ), Джовани Мпечи-Перикар (Франция) и Брендън Накашима (САЩ).

Снимка: Reuters

Ранглистата

Лидер в световната ранглиста продължава да бъде испанецът Карлос Алкарас, който загуби срещу преследвача си Яник Синер от Италия с 2:6, 4:6 на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия.

Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Холгер Руне именно на десета позиция вместо Карен Хачанов. Датчанинът достигна до полуфиналите на турнира в Стокхолм, но разкъса ахилес и ще бъде опериран.

Сигурно място във Финалния турнир на АТП има и третият в класацията Новак Джокович (Сърбия), а за останалите пет позиции надпреварата продължава на турнирите в Базел и Виена през седмицата.

