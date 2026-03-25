Тенис

Предполагаем флирт скара тенис звезди (ВИДЕО)

Французин към колежка: Готова си да кажеш всичко, за да се говори за теб!

Предполагаем флирт скара две от звездите на световния тенис - американката Даниел Колинс и французина Корентен Муте.

Всичко започна с разказ на Колинс в ролята ѝ на анализатор за Tennis Channel покрай турнира в Маями, САЩ. Тя сподели, че Муте я е призовавал да го подкрепя на тренировка, а тя е отвърнала, че ако ще флиртува с нея, трябва да изпълнява по-мощни сервиси.

Колинс се върна и към предишен момент, в който Муте спрял да я следва в социалните мрежи, защото се почувствал обиден от предпочитанието ѝ да не бъде търсена от по-ниски от нея мъже. Странно, тъй като тя е висока 178 см, а той - 180.

Колинс обаче продължи - Муте ѝ писал на лично с въпрос дали е видяла колко силни сервиси е направил.

Отговорът не закъсня

Версията на Муте е по-различна. Той първо разкритикува Tennis Channel, че дава трибуна на Колинс, а после определи колежката си като жадна за внимание.

"Как мога да спра да те следвам, когато никога не съм те следвал? Tennis Channel, как може да позволявате на някого да говори такива глупости по телевизията? Ти ме последва. Ти поиска да играем смесени двойки. А аз никога не съм те следвал. Готова си да кажеш всичко, за да се говори за теб. Трябва да се научиш да обичаш себе си, за да не правиш глупави неща за хорската любов. Tennis Channel, Добър спортен журналист.", написа Муте в Х.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

