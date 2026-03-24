Смразяващата изповед на бившата №2 в тениса

Има моменти в спорта, когато резултатите спират да бъдат най-важното. Когато зад класиранията, статистиките и заглавията стои един уморен човек, но който все още се бори. Именно в такъв момент се намира днес Паула Бадоса.

Бивша втора в света. Днес — извън топ 100

28-годишната испанка призна, че е „далеч“ от „най-добрата си версия“, но същевременно вярва, че не е изчезнала — само се е изгубила временно в бурята.

Снимка: БГНЕС

След тежкото отпадане във втория кръг на турнира в Маями - от американката Ивана Йович - 2:6, 1:6, испанката говори откровено.

„В едно нещо съм сигурна: винаги ще се старая максимално. Ще направя каквото е необходимо. Знам, че съм далеч от най-добрата си версия, но също така знам, че тази версия все още е в мен.“

Битката, която никой не вижда

Зад силния сервис и решителния поглед стои друга реалност — тази на съмненията, тревожността и вътрешния шум.

Снимка: БГНЕС

„Понякога чувствам, че не мога да контролирам гласовете в себе си. Емоциите са непреодолими. Съмненията ме обземат и се чувствам изгубена в море от емоции. Има дни, когато се чувствам достатъчно силна, и други, когато планината ми се струва твърде висока и се чудя дали ще мога да се справя.“

Това са думи, които рядко се чуват от спортисти от световна класа.

Как иска да бъде запомнена?

Паула Бадоса, бивша приятелка на Стефанос Циципас, знае, че историята ѝ може би няма да бъде написана с най-много титли.

„Няма да ме запомнят с това, че съм спечелила най-много купи и мачове, но искам да ме запомнят с това, че показах, че Паула е успяла и може да преодолее несгодите. И че всяко момче или момиче, преминаващо през труден период, може да си помисли за мен и да каже: „Щом тя можеше да го направи, значи и аз мога.“ Затова все още съм тук.

Снимка: Reuters

За пореден път ще докажа, че мога да се измъкна от това. Ще бъде много трудно, но обещавам да продължа, докато не успея. И дори нещата да не се развиват по моя начин в момента и да има хиляди мнения, ще продължа. И ще продължа...“, казва тя.

„Паула все още не се е върнала, но ще се върне“, заключи тенисистката, започвайки подготовката си за сезона на клей.