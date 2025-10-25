bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Тестостерон срещу талант: Украинка изригна срещу топ тенисистките

Просто са друга лига...

Тестостерон срещу талант: Украинка изригна срещу топ тенисистките

Украинската тенисистка Марта Костюк хвърли бомба в света на женския тенис, като намекна, че световните №1 Арина Сабаленка и №2 Ига Швьонтек „играят на друго ниво“ – буквално заради по-високи нива на тестостерон. „Те са по-големи, по-силни, по-мощни – просто друга лига,“ заяви Костюк. „Чувствам се като дете срещу амазонки.“

В интервю за Tennis 365 тя направи сензационен коментар, който няма как да остане незабелязан: „Световните №1 имат физическо предимство, което идва от по-високия им тестостерон.“

Тези думи веднага предизвикаха бурни реакции. „Всички имаме различна биология,“ добави Костюк. „Някои са по-силни, други по-бързи, някои имат по-висок тестостерон. Това е част от спорта.“

Докато медиите трескаво търсеха реакция, Сабаленка избра мълчанието. Вместо това публикува серия бляскави снимки от Дубай с надпис „необходим женски ден“...

Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Костюк продължава открито: „Не мога да се направя с 10 кг по-голяма или с 5 см по-висока, така че трябва да използвам всичко, което имам, на 100%. Когато се ръкуваме на мрежата, понякога изглеждам много по-дребна.“

Коментарите ѝ със сигурност ще раздразнят някои. Коко Гоф, №3 в света, е със същия ръст като Костюк и Швьонтек; Джесика Пегула е 170 см, а Жасмин Паолини – 173 см. Любопитното: Гоф победи Сабаленка на финала на Откритото първенство на Франция по-рано тази година.

