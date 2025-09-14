Той имаше милиони, но престъпници го унижиха за 500 евро

Играе покер за живота си, спи с две якета и кърпа около главата - животът на Борис Бекер в затвора

„Бързо осъзнаваш, че затворът се контролира от затворниците. Спях с две якета и с кърпа около главата си, свалих седем килограма през първите четири седмици“. Думите са на Борис Бекер. Една от тенис иконите говори открито в автобиографията си за осемте месеца, прекарани в британски затвор, преживяване, което той описва като период, който „разяжда ума му“.

От триумфите на корта до кошмара на килията

57-годишният легендарен тенисист влезе зад решетките през април 2022 г. за укриване на активи и заеми от кредитори и излежа присъдата си в затвори Уондсуърт и Хънтъркомб, преди да бъде освободен и депортиран.

Снимка: БГНЕС

Почти три години след освобождаването си, той открива суровата реалност на затворническия живот. Студените килии, лошото хранене и емоционалният стрес са се отразили на здравето му и той казва, че единственото нещо, което го е спасило от отчаяние, е телефонен разговор със съпругата му Лилиан де Карвальо Монтейро, с която сега очакват дете.

Шокиращи подробности

„Бързо осъзнаваш, че затворът се контролира от затворниците. Спях с две якета и кърпа около главата си, свалих седем килограма през първите четири седмици“, спомня си шесткратният шампион от Големия шлем. Той добавя, че статутът му на спортна икона не е означавал нищо там, трябвало е да си спечели доверие като всички останали.

За да убие времето, той играел покер с престъпници, което наричал „глупава грешка“, защото се озовал с дълг от 500 паунда. Проблемът в крайна сметка бил решен от приятел извън затвора, който платил дължимото.

"След тениса играх покер професионално известно време, затова си помислих какво пък толкова може да ми се случи? Но там играех покер с истински престъпници, които идваха в килията ми и се опитваха да ме набият, ако не платя. Ако приятел извън затвора не беше решил проблема с паричен превод, днес щях да бъда различен човек...", казва Бекер.

От "Уимбълдън" до Уондсуърт

Въпреки че е излежал по-малко от година, Бекер казва, че затворът ще остане с него завинаги:

"Мога да спя само ако вратата е затворена и дори най-голямото легло ми се струва тясно."

Припомняме, че Бекер обяви фалит през 2017 г. поради неплатени дългове и беше осъден за опит за укриване на активи на стойност около три милиона евро.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK