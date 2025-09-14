bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Той имаше милиони, но престъпници го унижиха за 500 евро
Играе покер за живота си, спи с две якета и кърпа около главата - животът на Борис Бекер в затвора
„Бързо осъзнаваш, че затворът се контролира от затворниците. Спях с две якета и с кърпа около главата си, свалих седем килограма през първите четири седмици“. Думите са на Борис Бекер. Една от тенис иконите говори открито в автобиографията си за осемте месеца, прекарани в британски затвор, преживяване, което той описва като период, който „разяжда ума му“.

От триумфите на корта до кошмара на килията

57-годишният легендарен тенисист влезе зад решетките през април 2022 г. за укриване на активи и заеми от кредитори и излежа присъдата си в затвори Уондсуърт и Хънтъркомб, преди да бъде освободен и депортиран.

Снимка: БГНЕС

Почти три години след освобождаването си, той открива суровата реалност на затворническия живот. Студените килии, лошото хранене и емоционалният стрес са се отразили на здравето му и той казва, че единственото нещо, което го е спасило от отчаяние, е телефонен разговор със съпругата му Лилиан де Карвальо Монтейро, с която сега очакват дете.

Шокиращи подробности

„Бързо осъзнаваш, че затворът се контролира от затворниците. Спях с две якета и кърпа около главата си, свалих седем килограма през първите четири седмици“, спомня си шесткратният шампион от Големия шлем. Той добавя, че статутът му на спортна икона не е означавал нищо там, трябвало е да си спечели доверие като всички останали.

За да убие времето, той играел покер с престъпници, което наричал „глупава грешка“, защото се озовал с дълг от 500 паунда. Проблемът в крайна сметка бил решен от приятел извън затвора, който платил дължимото.

Бекер за Григор: Надявам се да загуби следващия си мач с Руне

"След тениса играх покер професионално известно време, затова си помислих какво пък толкова може да ми се случи? Но там играех покер с истински престъпници, които идваха в килията ми и се опитваха да ме набият, ако не платя. Ако приятел извън затвора не беше решил проблема с паричен превод, днес щях да бъда различен човек...", казва Бекер.

От "Уимбълдън" до Уондсуърт

Въпреки че е излежал по-малко от година, Бекер казва, че затворът ще остане с него завинаги:

"Мога да спя само ако вратата е затворена и дори най-голямото легло ми се струва тясно."

Припомняме, че Бекер обяви фалит през 2017 г. поради неплатени дългове и беше осъден за опит за укриване на активи на стойност около три милиона евро.

Борис Бекер (57) грее до бременната си любима (34)
