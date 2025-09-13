Време е за голям тенис! Кога и къде да гледате България - Финландия за Купа "Дейвис"

С двубоя между Александър Василев и Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста) ще бъде дадено началото на срещата България и Финландия от турнира за Купа "Дейвис".

Всички двубои днес и утре ще бъдат предавани директно по bTV Action и онлайн на VOYO.

Сблъсъкът от Световна група I на неофициалното световното отборно първенство по тенис за мъже ще се проведе на кортовете на Локомотив в Пловдив.

Иван Иванов е първа ракета

Шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите Иван Иванов ще играе във втория сингъл в събота срещу Емил Руусувуори.

Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Последният е шампион от Големия шлем - има титла от “Уимбълдън” за миналия сезон и от откритото на Австралия за тази година (и двата пъти с британеца Хенри Патън).

Следват отново мачове на сингъл - Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е с най-доброто в Пловдив

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиовара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Снимка: Lap.bg

Мачовете в събота ще започнат в 12.00 ч, а в неделя от 11.00 ч. Входът за публиката е свободен.

Битките на българските тенисисти можете да гледате пряко по bTV Action и VOYO. Студиото започва в 11:30 ч. в събота.

При победа България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари 2026 г. При загуба ни предстои бараж за оставане в Световна група I.

