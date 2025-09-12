bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Александър Василев открива битката с Финландия за Купа "Дейвис" (ВИДЕО)

Българските мачове този уикенд - пряко по bTV Action и VOYO

Александър Василев ще открие битката срещу Финлaндия за Купа "Дейвис". Това отреди жребият, теглен днес в Пловдив.

В първия мач на сингъл, №2 в световната ранглиста за юноши ще се изправи срещу №141 сред мъжете - Отто Виртанен. Веднага след тях на корта ще започне и битката между Иван Иванов и Емил Руусувори.

В неделя на двойки България ще бъде представена от Александър Донски и Пьотр Несторов, които ще премерят сили с Хари Хелиовара и Ееро Васа. При успех България ще играе плейоф за влизане в Световната група, а за това ще са нужни 3 победи от 5 мача.

Битките на българските тенисисти можете да гледате пряко по bTV Action и VOYO. Студиото започва в 11:30 ч. в събота.

Българските мачове за Купа

Снимка: Lap.bg

За България

"Вчера може да си играл финал на US Open, което изобщо не се случва всеки ден, и в следващия ден да сте в една стая. Това е красотата на тениса. Това е, което те сгъстява със хората и те прави по-приятелски настроен и наистина лошите чувства, ако има такива, да останат на корта", коментира пред bTV Иванов.

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

"Чувството е уникално - да застанеш рамо до рамо с тези момчета, които също се борят за България и искат най-доброто за този отбор. Получава се една много добра енергия, много позитивна и атмосферата става като магическа. Да си част от този отбор е една привилегия, на която аз искам да се насладя и да покажа най-доброто"

Снимка: Lap.bg

"Все пак играем за изкачване в Световната група и Финландия е един много добър отбор. Знаем много за тях и се надявам да излезем с позитивен резултат.", продължи шампионът от юношеските Уимбълдън и US Open.

"Tова е нашия спорт, той е много интересен посвоему. Една седмица сме в един отбор, другата играем един срещу друг на различни настилки. Нещо специално е, нещо ново е и гледам към него с нетърпение. Искам да дам колкото се може повече от себе си, искам да съм полезен на отбора и да се справим.", каза за bTV Василев.

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Тагове:

тенис България Иван Иванов купа дейвис жребий турнир пряко финландия александър василев на живо битки btv action voyo

