В ръкавиците на Пулеви

Българинът Кубрат – гордостта на Ули Вегнер (ВИДЕО)

Пулев се качва на ринга първо за страната си, после за себе си, казва германецът в ексклузивно интервю за bTV

Ули Вегнер е живата легенда на германския бокс. Като треньор е донесъл над 150 медала на страната си и е извел до световния връх при професионалистите редица звезди на този спорт. Сред тях и Кубрат Пулев.

Вече на 83 Ули Вегнер продължава да стои неотлъчно до българския боксьор и го напътства във всяко предизвикателство. В ексклузивно интервю за bTV един от най-уважаваните и харизматични треньори в световния бокс разкрива какво стои зад силната му връзка с Кубрат Пулев.

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

„Много други ме разочароваха. С Кубрат това не може да се случи. В началото всичко беше взаимна симпатия, после стана много повече“, откровен е Вегнер.

Германската легенда говори за първите срещи с Кубрат, за грешката, която е допуснал с него, за дисциплината и характера, които го впечатляват у Кобрата.

„Моментът, в който усетих истинска гордост е когато Кубрат се качи на световния връх. Той го направи първо за България, после за себе си“, казва знаменитият треньор.

Епизод 2:

Той споделя и своя поглед към предстоящия сблъсък с Мурат Гасиев в Дубай на 12 декември, който bTV ще предава пряко. Разказва как подготвя българския боксьор за едно от най-тежките изпитания в кариерата му и защо вярва, че именно Кубрат е сред най-талантливите в тежка категория.

Ексклузивни подробности за отношенията между състезател и треньор, за тежките изпитания по пътя и какво е посланието на Вегнер към българите – гледайте във видеото. Очаква ви откровен разговор, в който една легенда говори за бокс, за характер и за силата на доверието между треньор и боец.

Епизод 3: Място в историята - българин в Храма на Ули Вегнер (ВИДЕО)
Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток

Счупил ли е скамейката? Говори Хулио Веласкес! (ВИДЕО)

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

Тръмп открадна шоуто и посочи фаворита си на световното (ВИДЕО)

