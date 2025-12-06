Българинът Кубрат – гордостта на Ули Вегнер (ВИДЕО)

Ули Вегнер е живата легенда на германския бокс. Като треньор е донесъл над 150 медала на страната си и е извел до световния връх при професионалистите редица звезди на този спорт. Сред тях и Кубрат Пулев.

Вече на 83 Ули Вегнер продължава да стои неотлъчно до българския боксьор и го напътства във всяко предизвикателство. В ексклузивно интервю за bTV един от най-уважаваните и харизматични треньори в световния бокс разкрива какво стои зад силната му връзка с Кубрат Пулев.

„Много други ме разочароваха. С Кубрат това не може да се случи. В началото всичко беше взаимна симпатия, после стана много повече“, откровен е Вегнер.

Германската легенда говори за първите срещи с Кубрат, за грешката, която е допуснал с него, за дисциплината и характера, които го впечатляват у Кобрата.

„Моментът, в който усетих истинска гордост е когато Кубрат се качи на световния връх. Той го направи първо за България, после за себе си“, казва знаменитият треньор.

Той споделя и своя поглед към предстоящия сблъсък с Мурат Гасиев в Дубай на 12 декември, който bTV ще предава пряко. Разказва как подготвя българския боксьор за едно от най-тежките изпитания в кариерата му и защо вярва, че именно Кубрат е сред най-талантливите в тежка категория.

Ексклузивни подробности за отношенията между състезател и треньор, за тежките изпитания по пътя и какво е посланието на Вегнер към българите – гледайте във видеото. Очаква ви откровен разговор, в който една легенда говори за бокс, за характер и за силата на доверието между треньор и боец.

