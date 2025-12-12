ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Броени минути остават до първата защита на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на Кубрат Пулев.
Българинът ще се изправи срещу Мурат Гасиев на ринга в Дубай, а мача може да гледате пряко тук, както и в ефира на bTV, bTV Action и онлайн в платформата ни VOYO.BG.
Кубрат Пулев спечели титлата си преди година след 12 пълни рунда срещу Махмуд Чар в София и осъществи голямата си мечта - да е световен шампион пред родна публика.
Сега му предстои тежка защита срещу корав съперник - руснакът Гасиев може да се похвали с 32 победи, 25 от които с нокаут, и едва 2 загуби на професионалния ринг.
Кубрат Пулев е двукратен претендент за световната титла в кариерата си в професионалния бокс. В последното десетилетие е неизменна част от Топ 10 на световната ранглиста в тежка категория.
Няма друг българин в историята, който на два пъти да се е бил за пояса, някога носен от легендарния американец Касиус Клей, известен още като Мохамед Али.
За първи път, Кубрат Пулев посяга към световната титла в тежка категория на 14 ноември 2014 г. в Хамбург.
Тогава, на 33-годишна възраст, Кобрата губи от многократния световен шампион и тогава все още непобеден на ринга действащ световен шампион Владимир Кличко с нокаут в 5 рунд.
За втори път в кариерата си, Кубрат се изправя в мач за световната титла в тежка категория на 12 декември 2020 г. в Лондон. Негов съперник тогава е Антъни Джошуа. Българинът губи двубоя с нокаут в 9 рунд.
Големият триумф в професионалната му кариера е на 7 декември 2024 г., когато пред българска публика в София победи Махмуд Чар след тежки 12 рунда, за да стане притежател на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA).
Професионалната кариера на Кубрат Пулев стартира преди 14 години. На 19 септември 2009 г. в Германия Кобрата побеждава Флориан Бенче с технически нокаут във 2 рунд.
Във визитката му на професионален боксьор стоят 35 срещи, в които той има 32 победи, 14 от тях с нокаут и три загуби:
Веднъж срещу Владимир Кличко за световната титла през 2014 г., веднъж срещу Джошуа през 2020 г. за световната титла и веднъж срещу Дерек Чисора през 2022 г. в Лондон в двубой, в който съдиите присъждат победата на британеца.
На професионалния ринг, в през годините, Кубрат Пулев печели няколко престижни пояса в тежка категория: интерконтиненталната титла на IBF (Международна боксова федерация), интерконтиненталната титла на WBA (Международната боксова асоциация) и европейската титла.
Пояси, които Кобрата печели в хода на годините и които на няколко пъти защитава и остават в негово владение.
За първи път Кубрат поставя пояс на професионален боксьор върху кръста си на 22 октомври през 2011 г., когато побеждава Травис Уокър и това му носи пояса на IBF. Този пояс остава в негово владение до сблъсъка му с Владимир Кличко на 14 ноември 2014 г.
Кубрат Пулев печели европейската титла в тежка категория в профибокса на 5 май 2012 г., когато надиграва Александър Димитренко с нокаут в 11 рунд. Този пояс успява да си върне като побеждава Дерек Чисора на 7 май 2016 г. в Хамбург.
За откривател на Кубрат Пулев на професионалния ринг се счита прочутия германски промоутър Хаген Дьоринг, който успява да го привлече в един от най-силните професионални клубове за бокс в света в началото и почти до средата на новото хилядолетие – „Зауерланд“.
Именно Дьоринг стои до Кубрат по пътя му към възхода на кариерата му и извеждането му до първия опит за атака на световната титла срещу Кличко през 2014 г. Пулев обаче се разделя сас „Зауерланд“ през 2017 г.
Кубрат Пулев на аматьорския ринг:
Бронзов медалист от световното първенство през 2005 г.
Европейски шампион през 2008 г.
Бронзов медалист от европейското през 2005 г.
4-кратен победител в тежка и супертежка категория за купа „Странджа“: 2002, 2005, 2006, 2008 и веднъж носител на купа „Странджа“ през 2002 г.
Брат му Тервел е две години по-малък от него.
Двамата имат три сестри: Виктория, Боряна и Ани. Кубрат Пулев е баща на две деца. Заедно със своята половинка Розали двамата са горди родители на момиченце, родено през 2022 г. – Христина и на момченце, родено през 2023 г. – Спартак.
