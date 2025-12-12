bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Кобрата защитава световната си титла в Дубай

Броени минути остават до първата защита на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на Кубрат Пулев.

Българинът ще се изправи срещу Мурат Гасиев на ринга в Дубай, а мача може да гледате пряко тук, както и в ефира на bTV, bTV Action и онлайн в платформата ни VOYO.BG.

Кубрат Пулев спечели титлата си преди година след 12 пълни рунда срещу Махмуд Чар в София и осъществи голямата си мечта - да е световен шампион пред родна публика.

Сега му предстои тежка защита срещу корав съперник - руснакът Гасиев може да се похвали с 32 победи, 25 от които с нокаут, и едва 2 загуби на професионалния ринг. 

Снимка: Lap.bg

Титлите

Кубрат Пулев е двукратен претендент за световната титла в кариерата си в професионалния бокс. В последното десетилетие е неизменна част от Топ 10 на световната ранглиста в тежка категория. 

Няма друг българин в историята, който на два пъти да се е бил за пояса, някога носен от легендарния американец Касиус Клей, известен още като Мохамед Али.

За първи път, Кубрат Пулев посяга към световната титла в тежка категория на 14 ноември 2014 г. в Хамбург.

Тогава, на 33-годишна възраст, Кобрата губи от многократния световен шампион и тогава все още непобеден на ринга действащ световен шампион Владимир Кличко с нокаут в 5 рунд.

Дерек Чисора: Кубрат Пулев е във форма, очаквам да победи (ВИДЕО)

За втори път в кариерата си, Кубрат се изправя в мач за световната титла в тежка категория на 12 декември 2020 г. в Лондон. Негов съперник тогава е Антъни Джошуа. Българинът губи двубоя с нокаут в 9 рунд.

Големият триумф в професионалната му кариера е на 7 декември 2024 г., когато пред българска публика в София победи Махмуд Чар след тежки 12 рунда, за да стане притежател на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA).

Снимка: Lap.bg

Кариерата

Професионалната кариера на Кубрат Пулев стартира преди 14 години. На 19 септември 2009 г. в Германия Кобрата побеждава Флориан Бенче с технически нокаут във 2 рунд.

Кобрата пред bTV: Искам да зарадвам всички българи! (ВИДЕО)

Във визитката му на професионален боксьор стоят 35 срещи, в които той има 32 победи, 14 от тях с нокаут и три загуби:

Веднъж срещу Владимир Кличко за световната титла през 2014 г., веднъж срещу Джошуа през 2020 г. за световната титла и веднъж срещу Дерек Чисора през 2022 г. в Лондон в двубой, в който съдиите присъждат победата на британеца.

Снимка: Reuters

На професионалния ринг, в през годините, Кубрат Пулев печели няколко престижни пояса в тежка категория: интерконтиненталната титла на IBF (Международна боксова федерация), интерконтиненталната титла на WBA (Международната боксова асоциация) и европейската титла.

Кубрат Пулев закова 115 кг преди защитата на световната титла (ВИДЕО)

Пояси, които Кобрата печели в хода на годините и които на няколко пъти защитава и остават в негово владение.

За първи път Кубрат поставя пояс на професионален боксьор върху кръста си на 22 октомври през 2011 г., когато побеждава Травис Уокър и това му носи пояса на IBF. Този пояс остава в негово владение до сблъсъка му с Владимир Кличко на 14 ноември 2014 г.

Снимка: Lap.bg

Кубрат Пулев печели европейската титла в тежка категория в профибокса на 5 май 2012 г., когато надиграва Александър Димитренко с нокаут в 11 рунд. Този пояс успява да си върне като побеждава Дерек Чисора на 7 май 2016 г. в Хамбург.

За откривател на Кубрат Пулев на професионалния ринг се счита прочутия германски промоутър Хаген Дьоринг, който успява да го привлече в един от най-силните професионални клубове за бокс в света в началото и почти до средата на новото хилядолетие – „Зауерланд“.

Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)

Именно Дьоринг стои до Кубрат по пътя му към възхода на кариерата му и извеждането му до първия опит за атака на световната титла срещу Кличко през 2014 г. Пулев обаче се разделя сас „Зауерланд“ през 2017 г.

Кубрат Пулев на аматьорския ринг:

Бронзов медалист от световното първенство през 2005 г.

Европейски шампион през 2008 г.

Бронзов медалист от европейското през 2005 г.

4-кратен победител в тежка и супертежка категория за купа „Странджа“: 2002, 2005, 2006, 2008 и веднъж носител на купа „Странджа“ през 2002 г.

Брат му Тервел е две години по-малък от него.

Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)

Двамата имат три сестри: Виктория, Боряна и Ани. Кубрат Пулев е баща на две деца. Заедно със своята половинка Розали двамата са горди родители на момиченце, родено през 2022 г. – Христина и на момченце, родено през 2023 г. – Спартак.

