29 точки, 1 герой: Николов!

Звездата на българския национален отбор Александър Николов се превърна в реализатор №1 на световното първенство по волейбол във Филипините.

Николов отново беше неудържим при сензационния обрат срещу САЩ на четвъртфинала и завърши с 29 точки в драматичната победа с 3:2.

Така националният ни тим проби в топ 4 на първенството, а Алекс вече има внушителните 119 точки от началото на шампионата.

Полуфиналът е в събота в Манила и пряко по bTV

Посрещачът изпревари с цели 13 точки белгиеца Пере Регерс, който вече е аут от надпреварата и няма шанс да навакса.

Трети е иранецът Али Хаджипур (94 т.).

Най-близо зад Николов остава чехът Патрик Индра – на цели 34 точки разстояние, но с шанс още да трупа актив.

И именно Чехия с Индра в състава ще застане срещу България в следващия кръг.

Полуфиналът е в събота в Манила – началото е в 09:30 ч., а зрителите у нас ще могат да го гледат пряко по bTV.

"Изглеждаше, че ще бъде лош, абсолютно най-лошия мач в кариерата ми"

"Нямам думи! Изглеждаше, че ще бъде лош, абсолютно най-лошия мач в кариерата ми, но след това благодарение на невероятните, невероятните, невероятните ми съотборници успях да се върна в срещата и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Да бъда честен волейболистите на САЩ, напълно ме спряха в първите два гейма и след това избухнах благодарение на съотборниците ми, които ме измъкнаха от калта", сподели Алекс Николов пред местните медии.

"Бях изключително зле, особено след като изоставахме с 0:2, но казах на момчетата, че мога да се подобря и да се върна в мача. Те ми повярваха и се получи. На полуфиналите на световното първенство сме и дори не мога да повярвам когато го казвам", призна още посрещачът на България.

В същото време стана ясно, че воденият от Джанлоренцо Бленджини тим вече е девети в световната ранглиста, след като само преди дни беше на 13.

Simeon Nikolov dwa asy z rzędu

Video: Polsat Sport pic.twitter.com/k90LSrYDr3 — Ewa Mac (@EwaMac1) September 25, 2025

"Лъвовете" са с 257.26 точки, като добави 12.22 точки на сметката си. Щатите, които ни поведоха с 270 днес, но си тръгнаха победени от Филипините, са пети с 324.35 точки.

Съперникът ни в полуфиналите - Чехия, заема 17-а позиция с 207.21 точки. Момчетата на Иржи Новак добавиха 11.03 точки в актива си.

Лидер е Полша с 406.07 точки. Топ 3 се допълва от Италия и Бразилия - съответно с 367.99 и 338.40 т.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK