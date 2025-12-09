bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Алекс Николов поведе Лубе и в Шампионската лига

Ударно начало на груповата фаза

Алекс Николов поведе Лубе и в Шампионската лига! Италианският тим започна ударно груповата фаза, побеждавайки Монпелие с 3:0 гейма (25:16, 25:17, 25:22) у дома.

Българският национал реализира 17 точки за отбора си, който имаше сериозно превъзходство и приключи двубоя за малко повече от един час. Световният вицешампион Николов беше най-резултатен в мача.

За гостите от Франция над всички с 13 точки беше Езекиел Паласиос.

В групата са още Проект Варшава и Хаасроде Льовен, приемащ Лубе в следващия кръг на 7 януари.

Чака брат си в Италия?

Лубе Чивитанова ще събере Александър и Симеон Николови още от следващия сезон! Трансферната прогноза е на популярния полски волейболен анализатор Якуб Балцежак.

Мони блести с екипа на Локомотив Новосибирск, чийто треньор е Пламен Константинов. "Железничарите" са втори в Русия, като имат 10 победи и само една загуба от началото на кампанията. Локо е с актив от 30 - 1 зад лидера Зенит Казан, но е с мач по-малко.

Въпреки че наскоро навърши 19, Николов е титулярен разпределител и има основен принос за отличните резултати.

Снимка: Lap.bg

