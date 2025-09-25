Цяла Чехия ще полудее, но България е готова да развали празника!

В събота сутрин България се изправя срещу Чехия в полуфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините – мач, който обещава да влезе в историята. Двата отбора вече доказаха, че умеят да правят невъзможното: Чехия победи Иран с 3:1 (-22, 25, 20, 21), а България надви САЩ след невероятен обрат с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13).

Това не е просто мач. Това е шанс за България да се върне сред най-добрите за първи път от 2006 г., когато под ръководството на Мартин Стоев националният отбор грабна бронзовите медали в Япония.

Най-успешното световно първенство в историята

За Чехия обаче това е моментът на живота – най-успешното световно първенство в историята на тима. Бившият капитан Мартин Лебъл, участник на олимпиадата в Сидни 2000, коментира:

„Пренаписваме историята. Последният медал на Чехословакия беше сребърен през 1962 г. Не трябва да се задоволяваме с четвърто място. Ако успеем да спечелим медал, цяла Чехия ще полудее.“

Сега обаче пред тях стои българският отбор – амбициран, гладен за успех и готов да изненада Европа. Полуфиналът в събота, 27 септември, от 09:30 ч. по bTV ще покаже не просто спорт, а битка за историята.

Другият полуфинал противопоставя световния шампион Италия срещу европейския първенец Полша – реванш на финала от предишния шампионат, който Италия спечели с 3:1.

Но в сърцата на феновете на Балканите, очите са приковани към един мач: България срещу Чехия.

Готови ли сте да станете свидетели на това историческо шоу?

