bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Цяла Чехия ще полудее, но България е готова да развали празника!

В събота сутрин България се изправя срещу Чехия в полуфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините – мач, който обещава да влезе в историята. Двата отбора вече доказаха, че умеят да правят невъзможното: Чехия победи Иран с 3:1 (-22, 25, 20, 21), а България надви САЩ след невероятен обрат с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13).

Това не е просто мач. Това е шанс за България да се върне сред най-добрите за първи път от 2006 г., когато под ръководството на Мартин Стоев националният отбор грабна бронзовите медали в Япония.

Най-успешното световно първенство в историята

За Чехия обаче това е моментът на живота – най-успешното световно първенство в историята на тима. Бившият капитан Мартин Лебъл, участник на олимпиадата в Сидни 2000, коментира:

„Пренаписваме историята. Последният медал на Чехословакия беше сребърен през 1962 г. Не трябва да се задоволяваме с четвърто място. Ако успеем да спечелим медал, цяла Чехия ще полудее.“

Сега обаче пред тях стои българският отбор – амбициран, гладен за успех и готов да изненада Европа. Полуфиналът в събота, 27 септември, от 09:30 ч. по bTV ще покаже не просто спорт, а битка за историята.

Другият полуфинал противопоставя световния шампион Италия срещу европейския първенец Полша – реванш на финала от предишния шампионат, който Италия спечели с 3:1.

Но в сърцата на феновете на Балканите, очите са приковани към един мач: България срещу Чехия.

Готови ли сте да станете свидетели на това историческо шоу?

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

29 точки, 1 герой: Николов!
Тагове:

България сащ история световно първенство полуфинал очи Чехословакия Чехшия Мартин Лебъл приковани Япония 2006

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)
Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)

Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)
Велика България!

Велика България!
Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)
Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)

Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)

Последни новини

29 точки, 1 герой: Николов!

29 точки, 1 герой: Николов!
ЦСКА 1948 оглави Първа лига и остави Ботев без треньор (ОБНОВЕНА)

ЦСКА 1948 оглави Първа лига и остави Ботев без треньор (ОБНОВЕНА)

"Това е отбор, за който тепърва ще се говори"
Весела Лечева: България показа световна класа

Весела Лечева: България показа световна класа
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV