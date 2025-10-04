"Гледах Интер до 2 през нощта и после станах световен шампион!"

Юри Романò шокира феновете с признание: вечерта преди първия мач на Италия на световното първенство по волейбол във Филипините е гледал Ювентус – Интер (4:3) до 2 през нощта!

„Беше лудост. Мачът започна в полунощ. Трябваше да реша дали да гледам. Останах буден до два. Ядосвах се, но после дебютът ми мина отлично“, разказва световният шампион.

Сервисът му срещу България бе... смъртоносен!

А какво да кажем за сервиса му във финала срещу България... Просто смъртоносен! „Не мисля много. Когато мачът върви точка за точка, удрям възможно най-силно. Ако топката е в игра, вече си на печеливша позиция. Тренирам непрекъснато – сервисът е моят индивидуален коз“, казва героят пред Eurosport.

За Романò световното е върхът в кариерата: „Требъл? Футбол? Световното е личният ми успех. Без съмнение. Колкото и да обичам Интер, винаги бих избрал световната титла.“

Снимка: FIVB

И ключовият момент на турнира? „След мача с Белгия разбрахме, че трябва да сме на 100%. От осминафиналите нататък бяхме почти неуязвими. В елиминациите показахме менталност на хищници.“

Историята му е проста: страстта към любимия отбор може да вдъхнови велики спортни постижения. Интер + волейбол + злато = незабравима нощ.

