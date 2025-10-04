bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

"Гледах Интер до 2 през нощта и после станах световен шампион!"

Юри Романò - От страстта към футбола до асовете във финала срещу България“

Юри Романò шокира феновете с признание: вечерта преди първия мач на Италия на световното първенство по волейбол във Филипините е гледал Ювентус – Интер (4:3) до 2 през нощта!

„Беше лудост. Мачът започна в полунощ. Трябваше да реша дали да гледам. Останах буден до два. Ядосвах се, но после дебютът ми мина отлично“, разказва световният шампион.

Сервисът му срещу България бе... смъртоносен!

А какво да кажем за сервиса му във финала срещу България... Просто смъртоносен! „Не мисля много. Когато мачът върви точка за точка, удрям възможно най-силно. Ако топката е в игра, вече си на печеливша позиция. Тренирам непрекъснато – сервисът е моят индивидуален коз“, казва героят пред Eurosport.

Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор

За Романò световното е върхът в кариерата: „Требъл? Футбол? Световното е личният ми успех. Без съмнение. Колкото и да обичам Интер, винаги бих избрал световната титла.“

Снимка: FIVB

И ключовият момент на турнира? „След мача с Белгия разбрахме, че трябва да сме на 100%. От осминафиналите нататък бяхме почти неуязвими. В елиминациите показахме менталност на хищници.“

Историята му е проста: страстта към любимия отбор може да вдъхнови велики спортни постижения. Интер + волейбол + злато = незабравима нощ.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски
Тагове:

България ювентус интер финал Италия титла сребро романо шампион сервис яд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)
Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф

Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф
Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)
Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Последни новини

Тенисистка избяга от баща насилник и работи като касиерка

Тенисистка избяга от баща насилник и работи като касиерка
От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски

От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски
Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф

Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф
Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV