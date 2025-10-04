От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски

„Господ е българин!“ – думите, които ехтяха по улиците и стадионите през лятото на 1994 г., когато четата на Димитър Пенев покори Франция в Париж и след това стъпи на подиума на световното в САЩ.

Три десетилетия по-късно историята се повтаря – този път във волейбола. Във Филипините момчетата на Джанлоренцо Бленджини показаха, че когато има сплотеност, професионализъм и обща цел, сърцето на България отново бие силно.

И при Пенев, и при Бленджини има една тайна съставка – школата на Левски. „Сините“ изградиха гръбнака и на футболния тим от САЩ’94, и на волейболните герои от Манила’25.

Гръбнакът на САЩ’94

Сред избраниците на Димитър Пенев по време на американското лято блестяха седем „сини“:

Емил Кременлиев – 5 мача на световното първенство

Цанко Цветанов – 6 мача

Златко Янков – 6 мача

Наско Сираков – 7 мача

Даниел Боримиров – 4 мача

Пламен Николов – 1 мач

Петър Александров

Към тях трябва да прибавим и бившите левскари Борислав Михайлов, Петър Хубчев, Петър Михтарски, Велко Йотов и Николай Илиев – ключови фигури за паметния успех.

Левски и шампионите от Манила’25

И днес историята се повтаря. Седем от 14-те избраници на Бленджини носят „синя“ следа:

Венислав Антов (2004, Горни Лом) – диагонал, юноша на Левски, вече във френския Туркоан.

Стоил Палев (2003, София) – разпределител, минал пред Сливнишки герой, най-добър на световното U19 в Иран’21, израснал в школата на Левски.

Дамян Колев (2002, Добрич) – либеро, част от „сините“ от 2018 г.

Димитър Добрев (2007, София) – най-младият на първенството, юноша на Левски, вече национал.

Преслав Петков (2003, Правец) – център, продукт на „сините“, в момента в италианския Соренто.

Александър Николов (2003) – най-резултатен на шампионата (173 т.), продукт на Левски, играч на Кучине Лубе.

Симеон Николов (2006) – разпределител, юноша на Левски, от 2025 г. в Локомотив (Новосибирск).

Тайната е една

От САЩ до Филипините, от Пенев до Бленджини – времето минава, героите се сменят, но тайната остава една: Левски ражда шампиони, които пишат история за България.

