От Пенев до Бленджини – тайната е една: Левски

„Господ е българин!“ – думите, които ехтяха по улиците и стадионите през лятото на 1994 г., когато четата на Димитър Пенев покори Франция в Париж и след това стъпи на подиума на световното в САЩ.
Три десетилетия по-късно историята се повтаря – този път във волейбола. Във Филипините момчетата на Джанлоренцо Бленджини показаха, че когато има сплотеност, професионализъм и обща цел, сърцето на България отново бие силно.
И при Пенев, и при Бленджини има една тайна съставка – школата на Левски. „Сините“ изградиха гръбнака и на футболния тим от САЩ’94, и на волейболните герои от Манила’25.
Сред избраниците на Димитър Пенев по време на американското лято блестяха седем „сини“:
Емил Кременлиев – 5 мача на световното първенство
Цанко Цветанов – 6 мача
Златко Янков – 6 мача
Наско Сираков – 7 мача
Даниел Боримиров – 4 мача
Пламен Николов – 1 мач
Петър Александров
Към тях трябва да прибавим и бившите левскари Борислав Михайлов, Петър Хубчев, Петър Михтарски, Велко Йотов и Николай Илиев – ключови фигури за паметния успех.
И днес историята се повтаря. Седем от 14-те избраници на Бленджини носят „синя“ следа:
Венислав Антов (2004, Горни Лом) – диагонал, юноша на Левски, вече във френския Туркоан.
Стоил Палев (2003, София) – разпределител, минал пред Сливнишки герой, най-добър на световното U19 в Иран’21, израснал в школата на Левски.
Дамян Колев (2002, Добрич) – либеро, част от „сините“ от 2018 г.
Димитър Добрев (2007, София) – най-младият на първенството, юноша на Левски, вече национал.
Преслав Петков (2003, Правец) – център, продукт на „сините“, в момента в италианския Соренто.
Александър Николов (2003) – най-резултатен на шампионата (173 т.), продукт на Левски, играч на Кучине Лубе.
Симеон Николов (2006) – разпределител, юноша на Левски, от 2025 г. в Локомотив (Новосибирск).
От САЩ до Филипините, от Пенев до Бленджини – времето минава, героите се сменят, но тайната остава една: Левски ражда шампиони, които пишат история за България.
