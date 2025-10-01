Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор

Два световни златни медала, една европейска титла и незабравимо сбогуване: „Това, което нося на шията си, е медал. Но моята най-голяма медал сте вие, моите съотборници.“ С тези думи Симоне Андзани разтърси сърцата на всички присъстващи и сложи край на своята приказка с италианския национален отбор.

Вечерта в Манила, където „скуадра адзура“ отпразнува поредния си световен триумф, се превърна не само в празник, но и в прощаване. Централният блокировач, роден през 1992 г., официално обяви края на своята 10-годишна епопея с националната фланелка.

211 мача, титли и медали

Той изигра 211 мача за Италия, оставя след себе си славно наследство: две световни титли (2022, 2025), злато от европейското първенство 2021, сребро от Световната купа 2015 и VNL 2025, бронз от Евро 2015 и бронз от Световната лига 2014.

Но в думите му нямаше и следа от статистика. Имаше само болка, признателност и обич:

„Искам да благодаря на всеки един от вас. Всички знаете, че изминах два трудни години, когато не бях сигурен дали ще мога отново да бъда тук, дали ще мога да правя това, което обичам – да играя волейбол. Най-голямата ми мечта беше да стигна до Олимпиадата, а сега, след този Мондиал, дойде моментът да спра с тази фланелка. Дължа това на моето семейство и на всички, които се жертваха за мен. Дължа го на моите дъщери, които твърде често оставаха без своя баща.“

Моментът на емоция обхвана цялата зала. Сълзите на Андзани докоснаха не само сърцата на феновете, но и тези на съотборниците му. Най-младият сред тях, Дамян Колев, не успя да сдържи сълзите си след финала – и Симоне, с тих жест на внимание, избърса сълзите му, сякаш казваше: „Това е нашето семейство, нашата игра, нашата любов.“

"Благодаря!"

„С националния отбор съм преживял радости, като днешната, но и тежки разочарования. Благодаря ви – на вас, на треньора, на щаба, на президента, на цялата федерация. Винаги сте били до мен.“

Италия губи един от своите стълбове, но легендата на Симоне Андзани ще остане завинаги в историята – като символ на борба, чест и любов към играта, и като момент, когато сълзите на шампиона срещнаха сълзите на младия съперник...

