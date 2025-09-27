Христо Стоичков: Огромни българи!

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев! Поздрави на Българската федерация!

Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!", написа във Faceboook звездата на българския футбол Христо Стоичков.

Камата приветства отбора на България за световния финал, дошъл след 3:1 над Чехия в първия полуфинал.

Финалът срещу Италия или Полша ще бъде излъчен утре пряко в ефира на bTV и Max Sport 2. Началото е 13:30 ч., а студиото ни започва веднага след обедните новини.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

