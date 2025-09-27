bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Стоичков: Огромни българи!

Знам колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев, горд е Ицо

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев! Поздрави на Българската федерация!

Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!", написа във Faceboook звездата на българския футбол Христо Стоичков.

Камата приветства отбора на България за световния финал, дошъл след 3:1 над Чехия в първия полуфинал.

Треньорът на Б националния ни отбор пред bTV: Днес е национален празник!

Финалът срещу Италия или Полша ще бъде излъчен утре пряко в ефира на bTV и Max Sport 2. Началото е 13:30 ч., а студиото ни започва веднага след обедните новини.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)
