Играят като Traitors, печелят като герои! (ВИДЕО)

Трима от героите на лудата волейболна филипинска есен – Аспарух Аспарухов, Дамян Колев и Стоил Палев, бяха гости на bTV и "тази сутрин".

"Не бих казал, че медалите са много тежки. Очакванията за бъдещето идват от нас самите," пръв говори Аспарух. "Излизахме всеки мач за победа. Цяло лято тренирахме. Много готино лято беше. Изключителна чест за нас! Горди сме, че успяхме да зарадваме хората."

В съблекалнята звучи смях и музика. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини имат специален плейлист - български рап, чалга, миксове, които повдигат духа. "Карти не сме играли, но се събирахме и играехме много игри тип Traitors. Целият отбор играеше и беше забавно", разказва Аспарухов. Този Traitors – символ на игра, стратегия и забавление – се превърна в тайния код на отбора.

Дисциплина

"Бленджини иска доста сериозни хора, със сериозно отношение към мачовете. Това носи резултат. Не говорим за диктатура, но със сигурност има дисциплина", казва той, напомняйки, че зад всеки усмихнат момент стои упорит труд.

За Дамян Колев полуфиналът бил изпитание, финалът – горчив урок. "Симоне Андзани ми каза, че нашият отбор е постигнал нещо велико. Като цяло започнахме да осъзнаваме какво става на връщане от Манила. В България вече ни стана пределно ясно за какво става дума."

Плеймекърът Стоил Палев описва рутината, която изгражда победители. "Имахме забрана да не сме много-много в социалните мрежи, да не се разсейваме. Всеки ден едно и също – първо волейбол няколко часа, после фитнес. Ще помним тези моменти до края на живота си."

Най-силното оръжие

Но най-силното оръжие на отбора е била подкрепата на близките. "Даваха ни кураж. Че каквото и да се случи, са зад нас! По-сладко е вкъщи, у дома и стените помагат. Ще гоним максимален брой победи на европейското догодина."

Тримата – различни, но единни. Traitors не са просто игри, а символ на стратегия, доверие и емоции. Във Филипините те изиграха мачовете с ум, сърце и страст.

И когато залата утихне, когато светлините угаснат, остава усещането: за тези момчета всеки мач е история. Всеки успех е триумф на дисциплина, отдаденост и чиста любов към играта.

