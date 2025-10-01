Втори сме в света, но нямаме квота за Лос Анджелис 2028. Защо?

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Вижте какъв е пътят пред нашите волейболисти до олимпийските игри

FIVB

Сребърните медали на световното първенство във Филипините е най-доброто класиране за мъжкия ни волейбол от 55 години насам, но въпреки това то не ни носи автоматична квота за следващите олимпийски игри - Лос Анджелис 2028. Какъв е пътят пред Вторите в света до най-големия спортен форум?

В олимпийския турнир ще участват общо 12 отбора. Единственият сигурен към този момент е домакинът САЩ, който се класира по право. Към американците ще се присъединят и петте шампиони от континенталните първенства през 2026 година.

Именно България ще организира Евро 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. Първоначално се планираше мачовете у нас да се играят във Варна, но заради огромния интерес се обмисля промяна на локацията - Арена София.

Ако повторим Манила...

Ако не спечелим европейската титла, следващата възможност е световното първенство през 2027 година в Полша. Там олимпийски визи получават трите най-добри тима, които все още не са се класирали за игрите.

Накратко - ако повторим класирането от Манила и на шампионата в Полша, това автоматично би ни гарантирало място в Лос Анджелис.

Последните три места ще бъдат заети от отборите с най-висока позиция в световната ранглиста, които не са успели да стигнат до целта по друг начин. Ще бъде взето предвид подреждането след предварителната фаза на Лигата на нациите през 2028 г.

Значителна промяна

Това е значителна промяна спрямо досегашния формат, където се провеждаха няколко допълнителни квалификационни турнира - пет континентални плюс един смесен. Целта на международната федерация е да облекчи календара и да предостави на волейболистите повече време за почивка и възстановяване.

След подвига в Манила нашите прогресираха от 15 до 9 в световната ранглиста. Това ни поставя на полпозишън за Лос Анджелис 2028 - стига да задържим сегашната позиция. А при идеален сценарий работа ще свърши и 12-ото място.

За последно родните волейболисти участваха на олимпийски игри в Лондон 2012. Там тимът, воден от Найден Найденов, остана на крачка от медалите и финишира четвърти.

Тагове:

световно първенство сребро Александър Николов сребърен медал манила волейболисти симеон николов вторите в света

