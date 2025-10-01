Втори сме в света, но нямаме квота за Лос Анджелис 2028. Защо?

Сребърните медали на световното първенство във Филипините е най-доброто класиране за мъжкия ни волейбол от 55 години насам, но въпреки това то не ни носи автоматична квота за следващите олимпийски игри - Лос Анджелис 2028. Какъв е пътят пред Вторите в света до най-големия спортен форум?
В олимпийския турнир ще участват общо 12 отбора. Единственият сигурен към този момент е домакинът САЩ, който се класира по право. Към американците ще се присъединят и петте шампиони от континенталните първенства през 2026 година.
Именно България ще организира Евро 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. Първоначално се планираше мачовете у нас да се играят във Варна, но заради огромния интерес се обмисля промяна на локацията - Арена София.
Ако не спечелим европейската титла, следващата възможност е световното първенство през 2027 година в Полша. Там олимпийски визи получават трите най-добри тима, които все още не са се класирали за игрите.
Накратко - ако повторим класирането от Манила и на шампионата в Полша, това автоматично би ни гарантирало място в Лос Анджелис.
Последните три места ще бъдат заети от отборите с най-висока позиция в световната ранглиста, които не са успели да стигнат до целта по друг начин. Ще бъде взето предвид подреждането след предварителната фаза на Лигата на нациите през 2028 г.
Това е значителна промяна спрямо досегашния формат, където се провеждаха няколко допълнителни квалификационни турнира - пет континентални плюс един смесен. Целта на международната федерация е да облекчи календара и да предостави на волейболистите повече време за почивка и възстановяване.
След подвига в Манила нашите прогресираха от №15 до №9 в световната ранглиста. Това ни поставя на полпозишън за Лос Анджелис 2028 - стига да задържим сегашната позиция. А при идеален сценарий работа ще свърши и 12-ото място.
За последно родните волейболисти участваха на олимпийски игри в Лондон 2012. Там тимът, воден от Найден Найденов, остана на крачка от медалите и финишира четвърти.
