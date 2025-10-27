bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Алекс пада в дербито, Симеон триумфира – Николови са навсякъде!

Двама братя в действие

Алекс Николов и неговият Кучине Лубе Чивитанова допуснаха първата си загуба за сезона в италианската Суперлига – 2:3 срещу гранда Перуджа в пълната зала „Пала Бартон“.

Националът бе най-резултатен в тима си с 21 точки, добави 1 блок и 2 аса, като демонстрира впечатляваща ефективност в атака. „Това бе мач на емоции. Алекс игра невероятно, но Перуджа успя да натисне в ключовите моменти“, коментира треньорът Джампаоло Медей.

Два български лъва, чийто рев никога няма да бъде забравен

От другата страна на Европа, Симеон Николов продължава да радва феновете на Локомотив (Новосибирск) с постоянни победи. В последния кръг тимът на бившия национален селекционер Пламен Константинов победи МГТУ с 3:0, а Симеон добави 7 точки, 1 ас и 1 блокада за убедителния успех.

След драматичния двубой в Италия, Алекс и Лубе се подготвят за ново голямо дерби срещу шампиона Тренто. В следващия кръг тимът от Сибир среща Газпром-Югра (Сургут), на 1 ноември, от 14:00 ч.

Друг от световните вицешампиони - Алекс Грозданов, изигра уникален двубой при втората победа на неговия Богданка Люблин през новия сезон. Капитанът на националния ни отбор записа 7 блока и общо 16 точки, ставайки най-резултатен при домакинския успех над ЗАКСА с 3:2 (-21, 23, 20, -23, 10).

Алекс Грозданов чупи рекорди в Полша!

 

победи локомотив новосибирск симеон николов Алекс Грозданов Лубе алекс николов втори в света

