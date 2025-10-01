Краси Балъков: Волейболистите ще осъзнаят след година какво се е случило

Какво е общото между САЩ 94 и Филипините 25? Еуфорията!

Ден след като вторите в света на волейбола бяха тържествено посрещнати в центъра на София, паралелите са неизбежни.

Красимир Балъков - един от четвъртите в света във футбола преди 31 години, се включи в "Тази сутрин", за да разкаже какво е да си на мястото на тези герои.

Осъзнаване

"От личен опит мога да кажа, че не усещат това, което ще усетят след може би година или две. Когато си част от нещо подобно, не го осъзнаваш на момента, а по-късно. Тези момчета направиха нещо страхотно за България и за българските хора. И в чужбина, и в България трябва да сме много горди.

И в момента разбират какво се случва, но истинското усещане ще бъде в по-късен етап. Те са още активни, млади и трябва след 2-3 дни да влязат отново в професионалния начин на живот. Този момент ще го забравят, но на по-късен етап ще разберат какво са направили", каза Балъков.

Разликите

"Времената тогава бяха по-различни. Разбрахме, че треньорът не им е давал да имат контакт даже с близките. Разликата е, че ние можехме да си говорим с всички медии, когато си поискаме и жените бяха с нас - на басейна, преди и след мачовете. Времето е различно. Важно е нещата, които са се случили, да са в името на успеха.

При нас различното беше, че след световното имахме 10-15 дни почивка, но те са прекалено малко, за да разбереш какво си постигнал. Тези момчета още по-бързо трябва да се върнат на терена", каза един от най-добрите футболисти в историята ни.

