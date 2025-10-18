Легендата е тук - Казийски ще играе финал срещу Левски

След две десетилетия извън родината, Матей Казийски се завърна в България – макар и за кратко – за да облече екипа на Локомотив Авиа и да поведе тима към финала на Суперкупата на България. В полуфинала срещу Нефтохимик юношата на Славия, показа защо е считан за един от най-добрите играчи в света.

Снимка: Lap.bg

"Мисля, че бяхме спокойни през целия мач, доминирахме и бяхме спокойни през целия мач за победата. Може би съперникът ни не влезе добре в мача и това изигра роля за крайния резултат", сподели Казийски, който изгради голяма част от кариерата си в италианския елит с екипа на Тренто.

На 41 години е

Въпреки краткото си присъствие в отбора, 41-годишният универсален боец успя да се интегрира мигновено: "Невероятно бе колко бързо се напаснахме в отбора, като се има предвид, че аз съм в Локомотив само от две седмици. Търсят ме съотборниците ми, не толкова за кариерата ми, колкото за подсказки в отделни ситуации. Сигурен съм, че и без мен ще се справят добре и ще играят все така борбено. Може би ще потърсят и друг чужденец", каза още той.

На въпрос за бъдещето си, което е свързано с турския Халкбанк, където са Радостин Стойчев и Цветан Соколов, Казийски бе откровен: "И да, и не. Така се получи. Не мога да кажа дали ще се върна в България през пролетта. Ще бъде удоволствие да играе с Цецо Соколов. С него сме добри приятели".

Срещу Левски на финал

Очакваният финал срещу Левски ще бъде истинско изпитание: "Ще е много по-трудно, не само защото са Левски и са домакин, а и защото е финал", завърши волейболната звезда.

Снимка: Lap.bg

Локомотив не остави шанс на Нефтохимик с 3:0 (22, 19, 19). В другия полуфинал Левски София победи Берое с 3:0 (17, 23, 17). Мачът за трофея, който е притежание на левскарите в последните две години, ще се проведе на 19 октомври от 19:30 ч. в зала "Левски София“.

Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

