bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Лидер на терена, вдъхновение за България – Алекс Николов пред bTV (ВИДЕО)

Води Лубе към върха

Александър Николов отново поведе Лубе – лидерство, характер и победа с български почерк Има мачове, които носят три точки. Има и такива, които връщат вярата. Победата на Лубе Чивитанова като гост срещу втория в класирането в Серия А Верона (3:0) - е от вторите.

А в нейното сърце стоеше едно българско име – Александър Николов. С 20 точки и лидерска роля в най-важните моменти, националът ни поведе отбора си към една от най-ценните победи през сезона.

Успех, дошъл далеч от дома – там, където италианският гранд по-често страдаше, отколкото ликуваше. Точно затова този триумф тежи повече. И точно затова Николов сияеше след последната точка.

„Супер много се радвам. Този сезон по-често губим, отколкото печелим далеч от вкъщи. Спечелихме срещу втория отбор в ранкинга и какво по-хубаво от това“, призна той пред bTV – с усмивка, но и с облекчение. За Александър този мач беше повече от статистика. След труден период и колебания в играта, увереността се върна там, където ѝ е мястото – в ръцете и сърцето на един лидер. „Днес бях точно, както преди“, каза той. Изречение, което казва всичко.

Победата може да се окаже ключова не само за класирането, но и за самочувствието на Лубе в битката на върха. Шестото място не лъже за потенциала, но и не го ограничава. „Ние сме много силен отбор.

„Събуди ме от този кошмар“: Съотборникът на Мони Николов за диагнозата, която спря живота му

Това, че сме шести, по никакъв начин не променя факта, че можем да играем волейбол на най-високото ниво. Днес беше доказателство“, категоричен е Николов.

Снимка: fivb.com

Лидерството вече не е само роля в националния отбор. Все по-често Александър поема отговорност и в клуба си – с точки, с присъствие, с характер. „Имаме нужда от човек, който да го прави. Смятам, че днес го направих на добро ниво“, признава той без фалшива скромност. В залата във Верона българинът не беше сам. Специално за мача пристигна и агитка от България – около 20 души, които превърнаха италианската арена в малък български остров. „Гордост. Просто уникално нещо е“, каза Николов и веднага след мача отиде да ги поздрави.

Мислите му вече са и към националния отбор и предстоящото европейско първенство в София през септември. „Ще е страшна лудница. Каквото и да се случи, ще се раздадем на макс и хората ще се кефят“, обещава пред камерата ни той. Думи, които българската публика иска да чуе.

Снимка: fivb.com

Допълнителна мотивация за него идва и от това, че заедно с брат си Симеон Николов – попадат в топ 10 на класацията „Спортист на годината“. „Много е готино. Мотивира ме, защото означава, че хората оценяват това, което правим.“ А всичко това идва само месеци след сериозно изпитание.

Без милост за България в Лигата на нациите

През лятото на 2024 г. Николов премина през операция на кръста заради дискова херния. Болката още напомня за себе си, но духът е по-силен.„Държим го под контрол. Млад съм и ще издържа“, казва той спокойно.

След тежката операция, силното завръщане и все по-ясната лидерска роля, Александър Николов отново е там, където му е мястото. Сред най-добрите. И с усещането, че най-хубавото тепърва предстои.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Николов и Гибона не се предават: обрат от 15:22 срещу лидера в Русия!
Тагове:

серия а Италия национален отбор фенове успех статистика точки Александър Николов гордост верона Лубе Чивитанова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Златното момче на 60!

Златното момче на 60!
Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

Кирил Домусчиев с мощна атака срещу БФС и Гонзо!

Кирил Домусчиев с мощна атака срещу БФС и Гонзо!

БФС отговаря на критиките на Домусчиев: Не вземаме решения под натиск

БФС отговаря на критиките на Домусчиев: Не вземаме решения под натиск

Последни новини

Трима българи са на 1/8-финал в сноуборда!

Трима българи са на 1/8-финал в сноуборда!

БФС отговаря на критиките на Домусчиев: Не вземаме решения под натиск

БФС отговаря на критиките на Домусчиев: Не вземаме решения под натиск
Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

„Харесва нощните партита, винаги закъснява, постоянно е на телефона“

„Харесва нощните партита, винаги закъснява, постоянно е на телефона“

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV