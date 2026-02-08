Лидер на терена, вдъхновение за България – Алекс Николов пред bTV (ВИДЕО)

Александър Николов отново поведе Лубе – лидерство, характер и победа с български почерк Има мачове, които носят три точки. Има и такива, които връщат вярата. Победата на Лубе Чивитанова като гост срещу втория в класирането в Серия А Верона (3:0) - е от вторите.

А в нейното сърце стоеше едно българско име – Александър Николов. С 20 точки и лидерска роля в най-важните моменти, националът ни поведе отбора си към една от най-ценните победи през сезона.

Успех, дошъл далеч от дома – там, където италианският гранд по-често страдаше, отколкото ликуваше. Точно затова този триумф тежи повече. И точно затова Николов сияеше след последната точка.

„Супер много се радвам. Този сезон по-често губим, отколкото печелим далеч от вкъщи. Спечелихме срещу втория отбор в ранкинга и какво по-хубаво от това“, призна той пред bTV – с усмивка, но и с облекчение. За Александър този мач беше повече от статистика. След труден период и колебания в играта, увереността се върна там, където ѝ е мястото – в ръцете и сърцето на един лидер. „Днес бях точно, както преди“, каза той. Изречение, което казва всичко.

Победата може да се окаже ключова не само за класирането, но и за самочувствието на Лубе в битката на върха. Шестото място не лъже за потенциала, но и не го ограничава. „Ние сме много силен отбор.

Това, че сме шести, по никакъв начин не променя факта, че можем да играем волейбол на най-високото ниво. Днес беше доказателство“, категоричен е Николов.

Снимка: fivb.com

Лидерството вече не е само роля в националния отбор. Все по-често Александър поема отговорност и в клуба си – с точки, с присъствие, с характер. „Имаме нужда от човек, който да го прави. Смятам, че днес го направих на добро ниво“, признава той без фалшива скромност. В залата във Верона българинът не беше сам. Специално за мача пристигна и агитка от България – около 20 души, които превърнаха италианската арена в малък български остров. „Гордост. Просто уникално нещо е“, каза Николов и веднага след мача отиде да ги поздрави.

Мислите му вече са и към националния отбор и предстоящото европейско първенство в София през септември. „Ще е страшна лудница. Каквото и да се случи, ще се раздадем на макс и хората ще се кефят“, обещава пред камерата ни той. Думи, които българската публика иска да чуе.

Снимка: fivb.com

Допълнителна мотивация за него идва и от това, че заедно с брат си Симеон Николов – попадат в топ 10 на класацията „Спортист на годината“. „Много е готино. Мотивира ме, защото означава, че хората оценяват това, което правим.“ А всичко това идва само месеци след сериозно изпитание.

През лятото на 2024 г. Николов премина през операция на кръста заради дискова херния. Болката още напомня за себе си, но духът е по-силен.„Държим го под контрол. Млад съм и ще издържа“, казва той спокойно.

След тежката операция, силното завръщане и все по-ясната лидерска роля, Александър Николов отново е там, където му е мястото. Сред най-добрите. И с усещането, че най-хубавото тепърва предстои.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK