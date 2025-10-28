bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол

Кандидатурите са три

Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор. След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол жени, вече са три.

Три кандидатури

До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски София Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния ни тим.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите, съобщават от волейболната федерация.

Снимка: Ладислав Цветков

Преди около месец БФВ освободи Антонина Зетова след катастрофалното участие на световното първенство в Тайланд. Националките се прибраха у нас без нито една победа - това се случва за първи път при 14-те участия на "лъвиците" на първенство на планетата. 

На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан.

Останаха съмнения, че Зетова не е добре приета и от волейболистките заради конфликт с Нася Димитрова по време на едно от прекъсванията на играта.

