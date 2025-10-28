Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол

Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор. След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три.

Три кандидатури

До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски София Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния ни тим.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите, съобщават от волейболната федерация.

Преди около месец БФВ освободи Антонина Зетова след катастрофалното участие на световното първенство в Тайланд. Националките се прибраха у нас без нито една победа - това се случва за първи път при 14-те участия на "лъвиците" на първенство на планетата.

На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан.

Останаха съмнения, че Зетова не е добре приета и от волейболистките заради конфликт с Нася Димитрова по време на едно от прекъсванията на играта.

