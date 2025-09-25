bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пушката пред bTV: Момчета, вие сте герои! (ВИДЕО)

Когато емоциите са някъде в небесата

Много е трудно след такива мачове да се правят коментари, защото емоциите са някъде в небесата. Минути след феноменалния обрат срещу САЩ с 3:2 и класирането ни за полуфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините, пред bTV говори бившият национал Евгени Иванов-Пушката, който има медал от световно първенство.

"Момчета, бъдете здрави! Ние сме с вас!

"Страхотна победа, страхотна победа! За този млад отбор това е един невероятен опит. Уменията, които притежават, и потенциала, който имат, и то не само защото победиха в този мач, а защото успяха в една изключително трудна ситуация в изключително труден мач срещу нелош съперник... Началото бе негативно, но те успяха да се върнат много убедени във възможностите си и да спечелят", коментира пред bTV бронзовият медалист от световното първенство през 2006 г. Евгени Иванов.

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

"Това е всъщност тайната съставка на големите състезатели – никой не може да ти каже: „Прави това и ще се такъв. Или прави онова и ще се получи”. Тук всеки един трябва да си даде сметка сам за себе си какво му помага", каза още бившият централен блокировач.

А посланието му към момчетата е:

"Момчета, бъдете здрави! Ние сме с вас! Вярваме във вас! Ще ви подкрепяме! Независимо какво се случи от тук насетне! Вие сте герои!

И както казах преди малко в студиото – наистина се надявам да ни задминете, ама да ни задминете така, че да не ви виждаме, толкова да сте напред!", не крие емоциите си Иванов.

И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)
Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)

Велика България!

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)

Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)

Велика България!

