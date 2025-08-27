bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

САЩ изхвърлиха волейболистите ни от топ 8 на световното

Ще играем плейоф с Казахстан

САЩ изхвърлиха волейболистите ни от топ 8 на световното
FIVB

Националният отбор по волейбол на България за мъже (U21) ще продължи във втората осмица на световното първенство в Китай. Тимът, воден от Венцислав Симеонов, загуби от САЩ с 0:3 (-19, -17, -20) в мач от 1/8-финалите надпреварата. Така родните представители ще се борят за местата от 9-то до 16-то в крайното класиране.

Извън първите 8

След ден почивка на Мондиала, те ще играят плейофен мач за определяне на двубоя за крайната позиция, съответно за 9-12 или 13-16 място.

На 29 август съперник ще ни бъде съставът на Казахстан, който на осминафиналите загуби от Франция с 0:3.

Четвъртите в света: Най-доброто предстои! (ВИДЕО)

Срещу САЩ националите ни нямаха особени шансове, като само в епизодични моменти бяха равностойни. Нашите бяха в ролята на догонващи през целия мач, а съперникът не позволи противодействие в нито един елемент от играта и спечели без напрежение в три гейма. 

Най-резултатни за България станаха Стилиан Делибосов (2 аса) и Николай Иванов (1 блок) със скромните 9 и 8 точки. За Щатите Шон Кели реализира 13 точки, от които две блокади, а Джаксън Крист добави още 10 точки.

Матей Казийски инвестира над 1 милион лв. в България

