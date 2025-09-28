Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Горд баща! На двама сребърни медалисти от световното първенство по волейбол!

По най-категоричния възможен начин Александър и Симеон Николови се превърнаха от "децата на Владо Николов" в Героите на България! И то напълно заслужено.

А той, от бивш капитан на националния тим, стана пример за родител, който говори ясно и много добре знае какво е да жертваш всичко заради децата си.

Приемственост

Не е лесно да тръгнеш по пътя на баща си, особено когато е толкова известен и успешен.

"Това на сила не става! Ако те не изпитват удоволствие от волейболната игра, няма как да са добри. Те трябва да са готови да платят цената. Тяхната мотивация е тази, която ги кара да вървят напред, когато им е тежко, а както на тях, така и на целия отбор, това и миналото лято беше тежко. Докато другите техни приятели и съотборници ходят по почивки и морета, те тренират и тренират много. Сега всички сме радостни, но благодарение на работата, която извършиха те под вещото ръководство на хората в щаба", заяви Николов в предаването "120 минути" само няколко мига, след като Алекс и Мони станаха световни вицешампиони.

Снимка: FIVB

"Не смятам, че те имат някакви супер сили психологически. Те правят единственото нещо в този свят, което умеят - да играят волейбол. Те тренират от много малки. Човек се притеснява, когато не вярва в собствените си способности. Но, когато си си свършил работата в подготовката, не е трудно да повярваш в това, което правиш. При Алекс и Мони има повече от 10 000 часа тренировки", заяви още бившият капитан на България.

Поздрави за Бленджини

Владимир Николов не пропусна да отдаде значимото и на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Ролята на Бленджини в този процес е значителна. Той не само ги тренира, а ги учи какво е необходимо от едни талантливи деца да станат успешни мъже във волейбола. Бленджини заслужава единствено адмирации за това, което направи не само на световното, но и в подготовката."

"След като победихме САЩ, знаех, че имаме огромни шансове да играем на финал. Единственият шанс да станеш шампион, е да изиграеш финала. Ние нямаше какво друго да направим, освен да ги подкрепим", каза Николов, който бе във Филипините заедно със съпругата си Мая.

Снимка: FIVB

Да станеш мъж

Като баща на трима сина и една дъщеря, бившият волейболист бе категоричен на последния въпрос - Какво трябва да стане, за да се превърне едно момче в мъж?

"Когато започва да решава мъжки въпроси! Когато започне да прави нещата, които трябва, а не тези, които иска"

