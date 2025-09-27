Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)

Настъпи големият час. България излиза срещу Чехия в полуфинал на световното първенство по волейбол в Манила.

Двубоят започва днес в 09:30 ч. и ще бъде излъчен по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

Нашите „лъвове“ вече впечатляват целия свят.

21-годишният Александър Николов, който приключи груповата фаза като най-добрия нападател, вече е и реализатор номер едно на Световното първенство.

С общо 119 точки в пет мача от началото на турнира, Алекс оглави еднолично всички класации в атака.

По-малкият от братята Николови — Симеон, също се доближава до върха.

Снимка: Reuters

18-годишният разпределител е №3 сред най-добрите плеймейкъри с 161 успешни паса, като има реален шанс да завърши първи. Капитанът Алекс Грозданов, който е втори сред блокировачите с 13 точкови блокади също може да поведе подреждането още в следващия мач.

Със средна възраст под 23 години, българските волейболисти са най-младият състав на световното.

Начело на новата генерация – едва 17-годишният Димитър Добрев, а най-опитният в състава е Мартин Атанасов със своите 29 години. Млади, безстрашни и вече сред най-добрите –българските волейболисти спечелиха уважението на световния волейбол.

Снимка: Reuters

Следващата крачка към мечтания финал е днес!

"Целта ни беше ден след ден да се подобряваме - крачка по крачка. Исках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден...", каза треньорът на България Джанлоренцо Бленджини след успеха над САЩ с 3:2.

Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

